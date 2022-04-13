Mısır, Kayseri ile ticaret yapmak istiyor - Son Dakika
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Mısır, Kayseri ile ticaret yapmak istiyor

13.04.2022 13:31
Mısır, Kayseri ile ticaret yapmak istiyor

Mısır'ın Ticaret Ataşesi Dr. Marva Farghali, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Mısır'ın Ticaret Ataşesi Dr. Marva Farghali, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Kayseri gibi mobilyada ülkesinin en önemli şehri olan Damietta'da kurulan Mobilya OSB hakkında bilgi verildi ve Kayserili sanayicilerle daha fazla işbirliği yapılma isteği dile getirildi. Mısır Ticaret Ataşesi Dr. Marva Farghali, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve Başkanvekili Murat Yibur ile bir süre görüştü. Ziyaretinde Damietta şehri ve bu şehirdeki mobilya sektörüyle ilgili bilgi veren Farghali, şehrin Mısır'ın mobilya ihracatının yüzde 75'ini karşıladığını ve bu şehirde mobilya OSB kurulması için çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Farghali, yatırım için Kayserili sanayicileri de Mısır'a beklediklerini kaydetti.

Mısır Ticaret Ataşesi Dr. Marva Farghali, daha sonra Kayseri OSB'deki bazı firmaları gezerek görüşmeler yaptı. - KAYSERİ

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Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret, Kayseri, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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