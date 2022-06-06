Mitsubishi Electric'ten makinelere daha esnek bir alt yapı kazandıran CNC kontrol üniteleri - Son Dakika
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Mitsubishi Electric'ten makinelere daha esnek bir alt yapı kazandıran CNC kontrol üniteleri

06.06.2022 10:41
Mitsubishi Electric'ten makinelere daha esnek bir alt yapı kazandıran CNC kontrol üniteleri

İmza attığı CNC kontrol üniteleri ile makinelerin daha esnek bir alt yapıya kavuşmasına imkan tanıyan Mitsubishi Electric, özellikle yüksek hassasiyet gerektiren akıllı fabrikalarda makineler üzerinde daha yoğun ve efektif kontrol sağlanmasına destek oluyor.

İmza attığı CNC kontrol üniteleri ile makinelerin daha esnek bir alt yapıya kavuşmasına imkan tanıyan Mitsubishi Electric, özellikle yüksek hassasiyet gerektiren akıllı fabrikalarda makineler üzerinde daha yoğun ve efektif kontrol sağlanmasına destek oluyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil CNC kontrol üniteleri M80 ve M800 ile ekipman ve makineler üzerinde tam kontrol sağlayan şirket, birim başına düşen üretim süresini büyük oranda kısaltarak firmaların verimliliğini gözle görülür şekilde artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departman Müdürü Hakan Aydın, geleceği referans alan ileri teknolojilerle donatılan M80 ve M800 serisi CNC kontrol üniteleriyle fabrikalarda çalışma hızını her zaman yüksek tuttuklarını belirterek, bu sayede verimlilik standardizasyonu yakaladıklarını vurguladı.

Kolay ve sezgisel bir kullanım deneyimi sunan M80 ve M800 hakkında bilgiler veren Aydın, esnekliği işlevsellikle buluşturarak üretim anlayışını yeni bir boyuta taşıyan teknolojiler için şu değerlendirmelerde bulundu:

"M80 ve M800 serilerimiz, CNC'ye ilişkin genel tüm kanıları tamamen değiştiren, eksiksiz ve baştan sona yeniden düzenleme ile hayata geçirildi. Sorunsuz yüzey kontrolü sağlamasıyla fark yaratan kontrol üniteleri, 'Simple View' fonksiyonuyla normal görünüm ekranından sade görünüm ekranına geçiş yaparak deneyimi olmayan kullanıcıların adaptasyon hızını da artırıyor. 'Kullanıcı Yetkinliği Seviyesi Belirleme' özelliğiyle de operatörlere üretimdeki rollerine göre ayrı ayrı erişim izni tanımlanıyor. Böylece yetkisiz müdahaleden kaynaklı hatalar mümkün olduğunca ortadan kaldırılıyor. Yeni nesil M80 ve M800 serisi, çok milli (multi-spindle) senkronizasyon kontrolü ile 32 eksen, 8 mil ve 8 parçaya kadar olan sistemlerle çalışabiliyor. Standartları değiştiren bu seri, hassas çalışmalar sırasında bile her eksenin hızlanmasını ve yavaşlamasını kontrol altında tutarak optimize edilebiliyor. Aynı sürede daha yüksek kesinlik elde edilmesine veya kesinlikten ödün verilmeden çevrim sürelerinin azaltılmasını sağlıyor."

Geleceğin fabrikalarının ihtiyaçlarını bugünden karşılıyor

Mitsubishi Electric olarak 'yenilikçi kontrol teknolojisi, yüksek kalite, kullanılabilirlik ve en üstün ağ haberleşmesi' üzerine kurulu CNC teknolojisi ile dünya çapında tercih edildiklerine dikkati çeken Aydın, "M80 ve M800, geleceğin fabrikaları için geliştirildi. Üst düzey bir kontrol cihazı olan M800 CNC kontrol üniteleri, çok eksenli ve çok parçalı sistem kontrolüne ve yüksek hızlı ve yüksek hassasiyetli makine operasyonlarına oldukça elverişli. CNC uygulamaları için özel CPU içeren M80 ise daha az eksen ve milin kullanıldığı daha basit makine sistemlerinde yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı açısından ideal çözüm sunuyor. Tüm kontrol M80 ve M800'de olduğu için de insan faktörlü hatalar minimize ediliyor. Parça imalatına geçişi hızlandıran bu teknolojilerimiz; malzeme, enerji, güç tüketimi başta olmak üzere birçok maliyet kalemini düşürüyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mitsubishi Electric'ten makinelere daha esnek bir alt yapı kazandıran CNC kontrol üniteleri - Son Dakika

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