Moody's küresel ekonomi için olumsuz tablo çizdi

Küresel ticaret savaşının ekonomilerde neden olduğu gerilim, riskleri artırıyor. ABD tarafından başlatılan ilave gümrük yaptırımlarının karşılıklı yaptırımlara dönüşmesinin ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den dikkat çeken bir yorum geldi.

"KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME DÜŞECEK"

Moody's Analytics tarafından açıklanan son verilere göre, küresel ekonomide yaşanan ticaret savaşının tesirlerinin etkinliğini artıracak. Kırılganlığı daha üst seviyelere taşıyacak bu durumun küresel ekonomik büyüme rakamlarını aşağıya çekeceği bildirildi. Geçen sene 2,7 olan küresel ekonomik büyümenin bu sene ve 2026'da 2,4'e gerileyeceği öngörüsünde bulunuldu.

"AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER DEVAM EDİYOR"

Rekabetin mücadeleye evrildiği yorumuna yer veren Moody's Analytics, dünya ekonomisini zora soktuğu belirtildi. ABD, Avrupa ve Çin'de ekonomik gelişmelerin beklenildiği oranda olmadığına dikkat çekilerek piyasalarda devam edengüvensizliğin tüketici ve iş dünyası güvenini olumsuz etkilediği bildirildi. Kredi derecelendirme kuruluşunun, küresel ekonomik görünüme ilişkin özellikle aşağı yönlü risklerin devam ettiği yorumu dikkat çekti.