Motorin, benzine fark attı

Ekonomi

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Son haftalarda jeopolitik risklerde yaşanan dalgalı seyir petrol fiyatları üzerinde de kendini gösteriyor. Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta Rusya- Ukrayna gerilimi ile tırmanışa geçerek %5,5 prim yapmış ve cuma günü 74,65 dolar seviyesinden kapanmıştı.

"ATEŞKES" İLE GERİLEDİ

Yeni haftada ise İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes anlaşması yapılacağına dair haberler, petrol arzına yönelik endişeleri azaltarak fiyatlarda düşüşü destekledi. 26 Kasım 2024 Brent petrol varil fiyatı 72,70 dolardan günde başlıyor. Böylece petrol, geçen hafta kapanışına göre %2,6 oranında geriledi.

DÜŞÜŞ SINIRLI KALDI

Analistler; "ateşkes" haberlerine rağmen belirsizliğin ve çatışmaların devam ettiğini belirterek, "Ayrıca yükselen Rusya-Ukrayna gerilimi ve İran'ın nükleer yakıt üretimini genişletme planları, petrol fiyatına bir miktar destek olarak daha fazla düşüşü sınırladı. Şimdi 1 Aralık'taki OPEC toplantısı kritik" diyor.

MOTORİN ZAMLANIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu arada iç piyasalarda ise özelikle son iki haftalık süreçte akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Özellikle 13 Kasım sonrası dönemde motorin (mazot) fiyatına 3 defa zam geldi. Bu süreçte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 42,87 TL'den 44,18 TL'ye kadar yükseldi.

BENZİN UCUZLUYOR

Aynı dönemde benzin fiyatında ise 1 defa indirim gerçekleşti. Benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 42,89 TL'den 42,32 TL'ye geriledi. Böylece benzin-motorin makası, motorin lehine 1,86 TL açıldı. Analistler, Rusya-Ukrayna geriliminin küresel piyasalarda motorin ürünü fiyatlarına yansıdığını ve farkın buradan kaynaklandığını ifade ediyor.