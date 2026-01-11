Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve kur değişimleri nedeniyle sık sık değişmeye devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Bugün 93 kuruş ucuzlayan motorine, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 54 LİRA 76 KURUŞA YÜKSELECEK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 54 lira 76 kuruşa, Ankara'da 55 lira 86 kuruşa, İzmir'de ise 56 lira 13 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.