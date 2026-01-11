Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor

Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
11.01.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve kur değişimleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bugün 93 kuruşluk indirim yapılan motorine salı gününden itibaren 1 lira 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 54 lira 76 kuruşa, Ankara'da 55 lira 86 kuruşa, İzmir'de ise 56 lira 13 kuruşa yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve kur değişimleri nedeniyle sık sık değişmeye devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Bugün 93 kuruş ucuzlayan motorine, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 54 LİRA 76 KURUŞA YÜKSELECEK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 54 lira 76 kuruşa, Ankara'da 55 lira 86 kuruşa, İzmir'de ise 56 lira 13 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1234 1234:
    kimsenin anahtar birakmaya hiyeti yok merak etmeyin bu soğukta 7 0 Yanıtla
  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    aynen 15 kuruş kesin aracı bırakır millet 7 0 Yanıtla
  • drv9znf8wf drv9znf8wf:
    1 lira okkalı zammı insanlara piskolojik baskı yapmayın 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    yapıcanız haberi var ya araba almaya gidiyom para çok 2 0 Yanıtla
  • 7bzyfwkgxk 7bzyfwkgxk:
    sıkıntı yok yola devam ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
08:44
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 11:43:18. #7.11#
SON DAKİKA: Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.