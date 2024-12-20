Döviz kurundaki dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve bölgesel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Motorine bu gece yarısı zam geliyor - Son Dakika
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