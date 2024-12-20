Motorine bu gece yarısı zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Motorine bu gece yarısı zam geliyor

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Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 58 kuruş zam bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

20.12.2024 09:26
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Döviz kurundaki dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve bölgesel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıması öngörülüyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 ARALIK 2024)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 43.12 TL
  • Motorin: 43.30 TL
  • LPG: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 43.01 TL
  • Motorin: 43.24 TL
  • LPG: 25.49 TL

ANKARA

  • Benzin: 43.56 TL
  • Motorin: 43.87 TL
  • LPG: 26.04 TL

İZMİR

  • Benzin: 44.04 TL
  • Motorin: 44.39 TL
  • LPG: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorine bu gece yarısı zam geliyor

Ekonomi, Enerji, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine bu gece yarısı zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    zam zam zam zam zam zam bıktı millet bu zamlardan 7 0 Yanıtla
  • ercan karataş:
    bi zahmet artık zamları paylaşma artık bıktık 5 tl zam gelirse o zaman haber verirsin 3 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    petrol fiyatları düştü bunlar zam yapıyo anlamak mümkün değil neye göre zam yapılıyor anlamak mümkün değil 1 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    zaten yapabildiğiniz en iyi şey zam ve vergi 1 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    suyundan da koyun. Hele yeni yıldan sonra ne olacak. 0 0 Yanıtla
  • Necmettin YİĞİT:
    Petrol Dolar ve altın gibi günlük inip çıkıyor ve sistem bunu pompaya yansıtıyor 0 0 Yanıtla
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