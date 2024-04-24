Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyatlarda yaşanacak düşüşle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 99 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 88 kuruştan satılacak.

24.04.2024 09:25  Güncelleme: 09:30
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI BÜYÜK İNDİRİM YOLDA

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle beraber motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 99 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 88 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent Petrol, İstanbul, Ankara, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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