Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti

hasan h. Bey:

keske 1 litresi 100 tl olsa.alan almayan binen binmeyen belli olsa.

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Mesut Yıldız: Ee yani? Sadece bireysel araçmı var ülkede ? Toplu taşıma? Ve lojistik? Bunlara zam geldiğinde ağlama o zaman akbil olur 30 tl basarsın yiyecek içecek yüksek zaten dahada yükselir biraz kafanızı kullanın. 19 3

RECEP null: yediğin yemek. ve herşey nakliye ile oluyor o zaman anlarsın ama nerede 13 1