Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak dün gece yarısından itibaren motorin grubuna 1 lira 34kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
Son Dakika › Ekonomi › Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti - Son Dakika
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