Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti

Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti

Motorin grubuna, gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş zam geldi. Gelen zam sonrası İstanbul'dan motorinin litre fiyatı 40,62 lira seviyelerine çıktı.

13.06.2024 10:01
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak dün gece yarısından itibaren motorin grubuna 1 lira 34kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

  • İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.62 liradan satılıyor.
  • Benzinin litresi ise ortalama 40.26 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

İstanbul, Zam, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mehmetali Karatay: Sayın Şimşek sizi istifaya davet ediyorum 25 2 Yanıtla
    Hasan Arguner: Sayın mı bu adama sayın demek bile insanı küçüktür kardeşım bence sayın deme....hemde hiç deme....onlar bizlere köle gözüyle bakıyorlar... 23 3
  • Alucralı: Bayramda bedava olacak olan Otoban ve köprü paraları çıktı 24 1 Yanıtla
  • hasan h. Bey: keske 1 litresi 100 tl olsa.alan almayan binen binmeyen belli olsa. 6 11 Yanıtla
    Mesut Yıldız: Ee yani? Sadece bireysel araçmı var ülkede ? Toplu taşıma? Ve lojistik? Bunlara zam geldiğinde ağlama o zaman akbil olur 30 tl basarsın yiyecek içecek yüksek zaten dahada yükselir biraz kafanızı kullanın. 19 3 RECEP null: yediğin yemek. ve herşey nakliye ile oluyor o zaman anlarsın ama nerede 13 1 ersen temel: dolarla da maaş almıyoruz O da 100 lira olsun demi makarnacı 5 1
  • Ergül Çiftçi: herkes konuşmasına dikkat etsin ister beğenin ister beğenmeyin Mehmet Şimşek bu ülkenin bakanı bu ülkeyi beğenmeyenler bu ülkeyi terk etsin 1 14 Yanıtla
    Savaş Özcan: ülkenin kurucusunu begenmeyenler de öyle 1 1
  • Emrah Hanlıoğlu: Daha yeni indirim geldi diye haber vardi, haber yapmayin o zaman bizimle dssskk mi geciyorsunuz? Bi indirim bi zam bu ne 12 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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SON DAKİKA: Motorine okkalı zam! Dün gece fiyat göstergeleri bir kez daha değişti - Son Dakika
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