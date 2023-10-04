Benzine büyük indirim geliyor! Fiyatı 34 lira civarına gerileyecek - Son Dakika

Benzine büyük indirim geliyor! Fiyatı 34 lira civarına gerileyecek

Son Güncelleme: 04.10.2023 09:46

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 2 lira 10 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından benzinin litresi 34 lira seviyesine gerileyecek.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez büyük bir indirim geliyor. 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 2 lira 10 kuruş ucuzlayacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 61 kuruşa, Ankara'da 35 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 32 kuruşa gerileyecek. Motorinin litresi ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Zam, Finans, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine büyük indirim geliyor! Fiyatı 34 lira civarına gerileyecek - Son Dakika


Son Dakika
09:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu Ankara'da bir araya geldi
09:53 Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde imkansızı başardı! Deplasman rekoru kırdılar
09:49 Genç kız, tecavüze uğradığını sosyal medyada izlediği video ile fark etti
09:41 Benzine büyük indirim geliyor! Fiyatı 34 lira civarına gerileyecek
09:25 İnşaatta cansız bedeni bulunan 3 kardeşin, son görüntüleri ortaya çıktı
09:21 Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandı
09:16 Galatasaray, Manchester United'ı rezil etti! Tarihi galibiyet sonrası efsane logoyu değiştirdiler
08:45 Kahramanlar Operasyonu'nda 37 kişi daha gözaltına alındı
08:42 Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı: Can bizim canımız olacak
08:15 Şampiyonlar Ligi'ndeki dev zafer sonrası Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 10:19:31. #1.13#
SON DAKİKA: Benzine büyük indirim geliyor! Fiyatı 34 lira civarına gerileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement