MTV zammı belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

MTV zammı belli oldu

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Yılbaşı öncesi MTV zammı belli oldu. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 arttı. Özel İletişim Vergisi'nde de aynı oranda artış yapıldı. Pasaport ve ehliyet harçları ise diğer zamlanan kalemler oldu.

30.12.2024 18:06  Güncelleme: 18:15
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Yılbaşı öncesi yeni vergi oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda yeni ÖTV, KDV, emlak vergisi ve MTV tebliğleri yer aldı.

MTV'DE YÜZDE 43,93 ARTIŞ

Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artırıldı. Sıfır araçta en düşük motorlu taşıtlar vergisi 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

5 BİN 803 LİRAYA ÇIKTI

Öte yandan silindir hacmi 1300 altındaki araçlarda en yüksek motorlu taşıtlar vergisi 4 bin 32 liradan 5 bin 803 liraya çıktı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

İşte araçlara göre ödenecek MTV tutarları:

MTV zammı belli oldu
MTV zammı belli oldu
MTV zammı belli oldu

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ DE ZAMLANDI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ'i Resmi Gazete'nin Mükerrer 2 sayısında yayımlandı. Tebliğ'e göre Özel İletişim Vergisi yeniden değerleme oranında artırılarak yeni yılda 570 TL olarak uygulanacak. Tebliğ'de, "27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:574) ile yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2025 tarihinden itibaren 570,00 TL olarak uygulanacaktır" denildi.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARINA DA ZAM

Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira olacak. 2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1883,10 lira olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678,60 lira olarak uygulanacak. Yolcu beraberi getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya çıktı.

Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 43,93 oranında artırıldı. Ayrıca, 2024 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Buna göre, yıllık satış tutarı 2 milyon 800 bin lirayı geçen mükellefler 2025 yılı defterlerini bilanço esasına göre tutacak.

MTV zammı belli oldu

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Son Dakika Ekonomi MTV zammı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (104)

  • Ogun Kosem:
    asgari ücrete zam yüzde otuz. vergiye yüzde kırk iki Varol reis 336 41 Yanıtla
    Seyfi Başcıl:
    Cunku neden? Asgari ucretli arabaya binmesin parasi olan binsin diyor. Araba luks, bisiklet neyinize yetmiyor diyor 2 0
    Ali Karadeniz:
    belki de 15 yıldır aynı hikaye. ondan sonra çalışan ve emeklinin satınalma gücü neden düşüyor deniyor. cevabı burada 0 0
  • Arif ALKAYA:
    Allah korkusu kalmamış 273 16 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Cok iyi olmus Allah bu hukumeti bu zalim milletin basindan eksik etmesin 256 11 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    ver yetkiyi gör etkiyi 244 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    emekliye yüzde 16 vergiye 44 oh ne güzel haber 191 26 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    geçir reis geçir hepimize geçir bu ülke sana güvendi sana inandi isteğini yap. Allah bir sen iki herşey serbest 200 12 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Elektrik faturası, doğalgaz faturası, akaryakıt,kira zammı,gıda zammı...Topunuz Gelinnn ! 180 7 Yanıtla
  • Umit Koc:
    neden %30 değil? 170 13 Yanıtla
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