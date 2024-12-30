Vergi, ceza ve harçlara ilişkin tebliğler Resmi Gazete'nin mükerer sayısında yayımlandı. Buna göre, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Böylelikle Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yanı sıra pasaport ve ehliyet harcı, yurt dışına çıkış harcı ile IMEI kayıt ücreti gibi birçok kaleme de zam yapıldı.
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 43,93 oranında arttırıldı. Yeni yılda en düşük MTV 499 TL'ye; en yüksek ise 230 bin TL'ye çıkacak.
Aynı doğrultuda pasaport ve ehliyet harçları da yeni yılda yüzde 43,93 oranında artacak.
Buna göre;
2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı bin 883 TL olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678 TL olarak uygulanacak.
Yolculuk beraberinde getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 TL'den 45 bin 614 TL'ye çıkarıldı.
Yurt dışı çıkış harcı da yeni düzenlemeden nasibini aldı. Her yurt dışında çıkışta ödenmesi zorunlu olan harcın yeni tutarı 500 TL'den 710 TL'ye yükseldi.
Son Dakika › Ekonomi › 2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak - Son Dakika
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