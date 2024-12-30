2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak - Son Dakika
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Ekonomi

2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak

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Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Buna göre MTV'nin yanı sıra pasaport ve ehliyet harcı, yurt dışına çıkış harcı ile IMEI kayıt ücreti gibi birçok kaleme de zam geldi.

30.12.2024 20:07  Güncelleme: 20:39
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Vergi, ceza ve harçlara ilişkin tebliğler Resmi Gazete'nin mükerer sayısında yayımlandı. Buna göre, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Böylelikle Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yanı sıra pasaport ve ehliyet harcı, yurt dışına çıkış harcı ile IMEI kayıt ücreti gibi birçok kaleme de zam yapıldı.

MTV YÜZDE 43,93 ORANINDA ARTIRILDI

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 43,93 oranında arttırıldı. Yeni yılda en düşük MTV 499 TL'ye; en yüksek ise 230 bin TL'ye çıkacak.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI DA ARTTI

Aynı doğrultuda pasaport ve ehliyet harçları da yeni yılda yüzde 43,93 oranında artacak.

Buna göre;

  • 6 aylık pasaport ücreti 2 bin 359 TL,
  • 1 yıllık pasaport ücreti 3 bin 449 TL,
  • 2 yıllık pasaport ücreti 5 bin 631 TL,
  • 3 yıllık pasaport ücreti 8 bin TL,
  • 10 yıllık pasaport ücreti de 11 bin 274 TL olacak.

2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı bin 883 TL olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678 TL olarak uygulanacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 45 BİN TL OLDU

Yolculuk beraberinde getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 TL'den 45 bin 614 TL'ye çıkarıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI 710 TL'YE YÜKSELDİ

Yurt dışı çıkış harcı da yeni düzenlemeden nasibini aldı. Her yurt dışında çıkışta ödenmesi zorunlu olan harcın yeni tutarı 500 TL'den 710 TL'ye yükseldi.

2025\'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak

Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Bay Pipo:
    Asgari ücrete de aynı oranda zam isteyenler butonu 240 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    AK itlerin, AK davarların verdikleri oylar yüzünden daha ne hallere düşeceğiz görün. 205 28 Yanıtla
    Erol Saglam:
    itlere ve davarlara hakaret ediyorsun kardaş 3 0
    Anakin:
    it sensin 0 3
  • Ender Kervancıoğlu:
    Olsun. Reisimiz namaz kılıyo. Donuma kadar alın. 174 20 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Bakan bey açıklama yaptımıştı zamları %30 dan fazla yapanları şikayet edin Dalgamı geçiyonuz ya Erken seçim olsun 153 9 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ezan dinmeyecek bayrak inmeyecek diye diye inim inim inlettiler diye anlatacağız torunlara eğer ölmez sağ kalirsak 126 8 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    makarna yirik reisi yidirmeyik. bilal oglan sarayda yasasin bizim cocuklar makarna suvan yisin. 108 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    zam zam zam zam zam duymak bile morel bozucu 92 7 Yanıtla
  • Furkan Selvi:
    En önce asgari ücret açıklanıyor ki millete hangi kalemden zam soktukları çok göze batmasın 64 4 Yanıtla
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