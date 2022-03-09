MTB Başkanı Özcan: "Malatya'ya çok önemli tarımsal yatırımlar yapıldı" - Son Dakika
Üye Girişi

MTB Başkanı Özcan: "Malatya'ya çok önemli tarımsal yatırımlar yapıldı"

09.03.2022 15:30
MTB Başkanı Özcan: "Malatya'ya çok önemli tarımsal yatırımlar yapıldı"

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, "Malatya'da son zamanlarda özellikle kayısıda yapılan yatırımlarla beraber, bir taraftan da tarımsal üretimle ilgili çok önemli yatırımlar yapılarak, tarımın çeşitlendirilmesi noktasında da önemli yol kat edilmiştir" dedi.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, "Malatya'da son zamanlarda özellikle kayısıda yapılan yatırımlarla beraber, bir taraftan da tarımsal üretimle ilgili çok önemli yatırımlar yapılarak, tarımın çeşitlendirilmesi noktasında da önemli yol kat edilmiştir" dedi.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'ın tekrar seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan burada yaptığı konuşmada, "Son yıllarda küresel ısınmadan dolayı dünyada tarımda yaşanan afetler, kuraklıklar ve arkasından gelen Covid-19 pandemi süreciyle elbette ki dünyada tarımın ve gıdanın insan hayatının sürdürebilirliğinin en önemli faktörü ve aktörü olduğu bir kez daha anlaşıldı. Türkiye bir tarım ülkesi ve Malatya da tarım şehri. Malatya'da son zamanlarda özellikle kayısıda yapılan yatırımlarla beraber, bir taraftan da tarımsal üretimle ilgili çok önemli yatırımlar yapılarak, tarımın çeşitlendirilmesi noktasında da önemli yol kat edilmiştir. Malatya hayvancılık konusunda çok önemli bir noktaya geldi. Birlik başkanımız tarım ve hayvancılık alanında çok önemli hizmetler yapıyor. Malatya Ticaret Borsası olarak kendisinin en yakın işbirliği yaptığı kurumlardan birisiyiz" dedi.

Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bizim saha çalışmalarımızda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Bizim üyelerimizin çoğunluğu ticaret borsası ile ortak. Bu anlamda ticaret borsamızla kayısı, tarım ve hayvancılık anlamında ortak çalışmalarımız var. Hep birlikte memleketimize yapılması gereken ne varsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Gerçekten üreten hükmeder, israf eden iflas eder bu anlayışla kesinlikle üretmemiz lazım. Üretene sahip çıkmamız lazım. Tarım ve hayvancılığa her alanda hem devlet olarak gerek millet ve yetiştirici olarak koordineli bir şekilde çalışarak sivil toplum kuruluşları olarak birbirimize her zaman destek olmamız gerekmektedir. Gıdanın stratejik bir silah olduğunu böyle hastalıklarda, afetlerde ve savaşlarda çok daha iyi anlıyoruz. Bunları millete ve memleketimize en iyi şekilde anlatmak ve üretene sahip çıkmaktır. Hayırlı olsun ziyaretimize gelen Malatya Ticaret Borsası Başkanımız Ramazan Özcan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

MTB Başkanı Özcan: Malatya'ya çok önemli tarımsal yatırımlar yapıldı

YORUMLAR
500
Vali Demirtaş'tan marketlere yönelik stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi Vali Demirtaş'tan marketlere yönelik stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi Dronlar zirai mücadelede çiftçiye kolaylık sağlıyor Dronlar zirai mücadelede çiftçiye kolaylık sağlıyor

Ramazan Özcan, Türkiye, Malatya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MTB Başkanı Özcan: 'Malatya'ya çok önemli tarımsal yatırımlar yapıldı' - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
15:22 Adem Amca göle açılamayınca Yaren leylek evine gitti! Hazır gitmişken karnını da doyurdu
15:17 Özcan Deniz beraat etti, eski eşi Feyza Aktan'ı affetti!
15:10 Son Dakika: Türk futbolunda büyük deprem! Hakem Mete Kalkavan görevi bıraktı
15:07 Erdoğan "giderlerse gitsinler" demişti: Hekim göçü durdurulamıyor
14:59 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken Türkçe ifadeler!
14:52 Amacı kredi çekip evlenmekti! Patronları tarafından dolandırıldı
14:45 Putin'in süper silahları: Hipersonik aero balistik füzeler, radyo balistik füzeler! Bir kısmına nükleer başlık da takılabiliyor
14:43 İstanbul'da kar hazırlığı! Tuzla Belediyesi, 450 personeliyle çalışmalarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 15:38:31. #1.13#
SON DAKİKA: MTB Başkanı Özcan: "Malatya'ya çok önemli tarımsal yatırımlar yapıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement