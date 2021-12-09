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MTV'nin yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

MTV'nin yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

09.12.2021 05:17
MTV'nin yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

MOTORLU Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MOTORLU Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, MTV oranı 36,20'den yüzde 25'e indirilmesine karar verildi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın 197 sayılı MTV Kanununun 10'uncu maddesine göre karar verildiği belirtildi. Söz konusu kararda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir" denildi.Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.


Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gazete, Mtv, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi MTV'nin yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika Ekonomi


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