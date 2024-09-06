Mubadala, Getir'in tek kontrolünü devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Mubadala, Getir'in tek kontrolünü devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu

Mubadala, Getir\'in tek kontrolünü devralmak için Rekabet Kurulu\'na başvurdu

Restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti sunan Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi için flaş bir başvuru yapıldı. Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala Investment Company PJSC, Getir'in tek kontrolünü devralmak için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.

06.09.2024 13:57
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Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala Investment Company PJSC, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'ni devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

Getir, 24 Haziran'da 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını açıklamıştı. Bu yatırım sonrası stratejik bir yeniden yapılanmaya giden Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceğini duyurmuştu.

Mubadala, Getir'in tek kontrolünü devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu

MUBADALA ŞİRKETE EK SERMAYE SAĞLAMIŞTI

Bloomberg'in haberine göre ilk grubun Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grubun ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD'deki FreshDirect'in de olduğu diğer faaliyetlerini yürüteceği belirtilmişti.

Öte yandan, Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company'ın şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacağı aktarılmıştı.

Rekabet Kurulu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Getir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mubadala, Getir'in tek kontrolünü devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mubadala, Getir'in tek kontrolünü devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu - Son Dakika
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