Muğla Büyükşehir enerjisini güneşten sağlıyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımı yaygınlaştırmak, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak isteyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurduğu güneş enerji santralleri ile doğayı ve bütçesini koruyor.

Başkan Dr. Osman Gürün'ün talimatıyla temiz ve yenilebilir enerji kaynaklarına yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kurduğu güneş enerji santralleri ile 2 Milyon 500 bin kilowatt saat elektrik üretti.

1 Milyon 650 Bin TL tasarruf sağlandı

Belediyeye ait binalara kurduğu 'Güneş Enerji Santralleri' ile hem elektrik enerjisi üreten, hem de doğaya zarar veren karbondioksit salınımının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji santralleri ile de 1 Milyon 650 Bin TL tasarruf sağladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji santralleri ile 1 Milyon 552 bin kilo karbon dioksite eş salınımı, 330 aracın bir yıllık sera gazı emisyonunu ve 640 litre benzinin karbondioksit salınımını engelledi.

Elektrik üretim alanları yaygınlık gösteriyor

Güneş enerjisinden elektrik üretim alanları yaygınlık gösteren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe otogarları, hizmet binaları, geçici hayvan bakımevi ve mezbaha alanlarında kullandığı elektriği güneş enerjisinden karşılıyor. Ayrıca yeşil alan, park bahçe ve otopark alanlarının çevre aydınlatmaları da güneş panelleri ile üretilen elektrikten aydınlatılıyor.

Türkiye'de bir ilk hayata geçirildi

Türkiye'de belediyecilik tarihinin ilk güneş enerji santrali, Muğla Belediyesi zamanında Menteşe Mezbahanesinde kurulan güneş enerji santrali ile devreye alındı. 2013 yılında devreye alınan tesis lisanssız elektrik üretiminde devlet alım garantisinden faydalanırken, kurulu gücü 105 KWH gücünde olan tesis bugüne kadar 1 Milyon 200 kilowatt saat elektrik üretimi sağlayarak, 585 Bin TL tasarruf sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında Türkiye'nin ilk güneş enerjili otogarı ve yapıya entegre ilk güneş enerji uygulaması olan Menteşe Şehirlerarası Otobüs terminali devreye alındı. 90,4 kilowatt saat kurulu gücü olan bu tesiste bugüne kadar 644 bin kilowatt saat elektrik üretimi sağlayarak 494 Bin TL tasarruf sağladı.

Türkiye'deki ilk güneş enerjili ve yapıya entegre güneş enerji santralinden sonra bu konuda çıtayı bir üst aşamaya taşıyan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ilçe Şehirlerarası Otobüs Terminali ile 640 kilowatt saat kurulu güç ile en yüksek güce sahip olan güneş enerji santrali oldu. 2020 sonunda devreye alınan santral bugüne kadar 480 bin kilowatt saat elektrik üretimi sağlayarak 450 bin TL tasarruf sağladı.

Güneş Enerji Santrali yatırımları son sürat devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi İdari binalarının çatısına kurduğu güneş enerji santralleri ile de güneş enerjisinden elektrik üretim alanlarını arttırıyor. Büyükşehir Belediyesi Konacık İdari Bina çatısına 2019 senesinde 52,4 kilo watt saat kurulu gücü olan güneş enerji santrali 180 bin kilowatt saat elektrik üretimi ile 150 bin TL tasarruf sağladı. Ayrıca Ulusal Mimarlık Ödüllü Turgutreis Yaşam Merkezi otopark çatısına kurduğu 42 kilowatt saat kurulu güce sahip santralin kurulumu tamamlandı. 2022 senesinde idari kabulleri yapılarak devreye alınması planlanan tesisin ardından Menteşe Geçici Hayvan Bakımevi çatısına 96 kilowatt saat kurulu güce sahip güneş enerji santralinin kurulumunu planlanıyor. Tamamlanması ile kurulu gücünü bin 225 kilowatt saate çıkaracak ve güneş enerjisinden elektrik üretim alanlarını yaygınlaştıracak. - MUĞLA