Muğla'da coğrafi işaret tescilli Fethiye kaya incirinin üretimi yaygınlaştırılacak

Muğla'da Fethiye kaya incirinin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında üreticilere 1500 incir fidanı dağıtıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Seydikemer ile Fethiye Ziraat Odası iş birliğiyle Aydın İncir Araştırma Enstitüsü'nde 1500 incir fidanı yetiştirildi. Fidanlar, Seydikemer Ziraat Odası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısının ardından çiftçiye dağıtıldı.

FTSO Başkanı Osman Çıralı, buradaki konuşmasında, yerel ürünlerin ön plana çıkarılması için uzun zamandır çalışma yaptıklarını söyledi.

Aydın İncir Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilen incir fidanlarını üreticiye dağıttıklarını belirten Çıralı, "İnşallah kaya inciri daha çok yaygınlaşacak. Kaya incirinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Turizmle ön plana çıkan Fethiye'de unutulmaya yüz tutan incirin üretimini tekrar sağlayacağız." dedi.

Çıralı, coğrafi işaret olarak tescil edilen incirin markalaşması, bilinirliğinin artırılması için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, incirlerin sağlıklı ellerde büyüyüp ekonomik anlamda üreticisine katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade etti.

Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit de bölgede üretimi yaygınlaştırılacak kaya incirinin tezgahlarda hak ettiği değeri bulması için mücadele edeceklerini söyledi.