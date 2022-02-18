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Konut satışlarının yüzde 45 arttığı Denizli, 22. sırada yer aldı - Son Dakika

Konut satışlarının yüzde 45 arttığı Denizli, 22. sırada yer aldı

18.02.2022 11:18
Konut satışlarının yüzde 45 arttığı Denizli, 22. sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanana 2022 yılı Ocak ayı konut satış istitistiklerine göre Denizli'de konut satıları yüzde 45.6 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanana 2022 yılı Ocak ayı konut satış istitistiklerine göre Denizli'de konut satıları yüzde 45.6 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre; Denizli'de konut satışları 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.6 oranında artarak bin 187 oldu. Bu satışların 351'i ilk satış, 836'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 171 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 bin 225 konut satışı ve yüzde 9.3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1.3'lük payla 22. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 132 arttı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132 oranında artış göstererek, 355 oldu. Bu satışların 96'sı ilk satış, 259'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 18 bin 183 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 20.6 olurken, bu oran Denizli ili için yüzde 29.9 olarak gerçekleşti.

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 oranında artış göstererek 832 oldu. Bu satışların 255'i ilk satış, 577'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 70 bin 123 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - DENİZLİ

Konut satışlarının yüzde 45 arttığı Denizli, 22. sırada yer aldı
Konut satışlarının yüzde 45 arttığı Denizli, 22. sırada yer aldı

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Türkiye İstatistik Kurumu, Muğla, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konut satışlarının yüzde 45 arttığı Denizli, 22. sırada yer aldı - Son Dakika Ekonomi


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