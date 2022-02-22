Muğla firmaları ile yurt dışındaki işletme temsilcileri arasında çevrim içi iş görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
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Muğla firmaları ile yurt dışındaki işletme temsilcileri arasında çevrim içi iş görüşmeleri yapıldı

22.02.2022 17:01
Muğla firmaları ile yurt dışındaki işletme temsilcileri arasında çevrim içi iş görüşmeleri yapıldı

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından yürütülen "Avrupa İşletmeler Ağı" projesi kapsamında, Katar Kalkınma Bankası koordinatörlüğünde, üye firmaların temsilcileri ile çeşitli ülkelerdeki sektör temsilcileri arasında çevrim içi iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından yürütülen "Avrupa İşletmeler Ağı" projesi kapsamında, Katar Kalkınma Bankası koordinatörlüğünde, üye firmaların temsilcileri ile çeşitli ülkelerdeki sektör temsilcileri arasında çevrim içi iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk gününde oda üyesi 15 firma temsilcisi, Katar, Çin, Tunus, Kanada, Ukrayna, Litvanya ve Romanya'daki firmalar ile görüşme sağladı.

Üç gün sürecek görüşmeler sonunda, Muğla'nın ihracatının artırılması amaçlanıyor.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, gazetecilere, oda olarak bu konuda uzun yıllar çalıştıklarını söyledi.

Ercan, firmaların, hem eğitimlerinin hem de ihracat yapma kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gıda, inşaat, plastik ve kimyasal, kağıt, hızlı tüketim malları, ilaç, sağlık ve medikal ekipman ve bilişim sektöründeki firmalarımızı dünyadaki partnerleriyle buluşturuyoruz. Görüşme sağlayan üyelerimize yabancı dil desteği de sunuyoruz. Yaklaşık 15 firma görüşmelerine başladı. Buradan mutlaka ihracat çıkacaktır. Pandemi dönemiyle başlayan çalışma alışkanlıkları bu firmalar için bir avantaj oldu. Normalde bu tip etkinlikler ve programlar bir ülkede oluyordu. Bu buluşmalar salgınla beraber internet üzerinden daha hızlı olmaya başladı. Daha hızlı iletişim kurulduğunu, daha olumlu olduğunu görüyoruz. Sonuç alan firmalarımızı görmekten mutluluk duyuyoruz."

Meclis Başkanı Koray Özcan da MUTSO'nun "Avrupa İşletmeler Ağı" projesinin önemli ayaklarından birisi olduğunu söyledi.

Çalışmalara hız verdiklerini, bu anlamda özverili ve fedakar bir çalışma yürüttüklerini anlatan Özcan, "Şu ana kadar ilimizde 8 sektör belirlendi. Yaklaşık 150 firma ile görüşmeler sağlandı. Muğla'nın ihracat rakamı yaklaşık 750 milyon dolar civarında. Amacımız bunu kademeli olarak artırmak, büyütmek ve ileriye taşıyabilmek. Özellikle perakende sektörünün ağır olduğu Muğla ekonomisini daha çok ihracat yapar ve daha çok ihracatta söz sahibi olur hale getirmek." diye konuştu.

Avrupa Birliği Dış Ticaret, Proje ve Raporlama Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kayacak ise proje kapsamında, yaklaşık 44 ülkenin katılımı ve 576 firmanın iştirakiyle çevrim içi görüşmeler etkinliğine imza attıklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Muğla firmaları ile yurt dışındaki işletme temsilcileri arasında çevrim içi iş görüşmeleri yapıldı - Son Dakika


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