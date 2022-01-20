Üye Girişi
Muğla, genç işe yerleştirmede Türkiye üçüncüsü - Son Dakika

Muğla, genç işe yerleştirmede Türkiye üçüncüsü

20.01.2022 13:32
Muğla, genç işe yerleştirmede Türkiye üçüncüsü

Muğla İl İstihdam Kurulu'nun 2022 yılının birinci toplantısı yapıldı.

Muğla İl İstihdam Kurulu'nun 2022 yılının birinci toplantısı yapıldı. Vali Orhan Tavlı Başkanlığında ilgili kurum temsilcileri, odalar, dernekler, sendika ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı Ula'da yapıldı.

Toplantıda İŞ-KUR olarak istihdama yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özel sektörde genç işe yerleştirmede Muğla'nın Türkiye üçüncüsü olduğunu ifade eden Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, işveren ziyaretleri ve danışmanlığı, işbaşı eğitim programlarına engelli katılımcı hedeflerinde Muğla'nın Türkiye'de ilk 10'da yer aldığını söyledi.

2021 yılında 23 bin 500 kişinin işe yerleştirildiği, 4 bin 402 vatandaşın işbaşı eğitim programından faydalandığı, 93 kişinin çeşitli mesleki eğitim kurslarına katıldığı belirtildi. 2021 yılında 13 bin 500 kişinin işsizlik sigortası ödemesinden, 29 bin 950 kişinin kısa çalışma ödeneğinden, 25 bin 100 kişinin nakdi ücret desteğinden faydalandığı ve Toplum Yararına Destek Programı kapsamında Bin 980 kişinin istihdam edildiği bildirildi. - MUĞLA

Muğla, genç işe yerleştirmede Türkiye üçüncüsü
Muğla, genç işe yerleştirmede Türkiye üçüncüsü

YORUMLAR
500

İstihdam, Türkiye, Muğla, Ula, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla, genç işe yerleştirmede Türkiye üçüncüsü - Son Dakika Ekonomi


Cesur çocuk kendisini köpeklerden böyle korudu! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar Cesur çocuk kendisini köpeklerden böyle korudu! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar         
13:43
Metro projelerine onay verilmediğini belirten İmamoğlu'na Bakan Karaismailoğlu'ndan tepki: Elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın Metro projelerine onay verilmediğini belirten İmamoğlu'na Bakan Karaismailoğlu'ndan tepki: Elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın         
13:38
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Denizli'de kan donduran görüntü! Lüks aracın simitçiyi ezdiği anlar kameralara kaydedildi Denizli'de kan donduran görüntü! Lüks aracın simitçiyi ezdiği anlar kameralara kaydedildi         
12:18
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor         
11:19
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı         
10:08
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24

Son Dakika Haberleri
13:38 Metro projelerine onay verilmediğini belirten İmamoğlu'na Bakan Karaismailoğlu'ndan tepki: Elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın
13:37 Korkunç iddialar: Öğrencilerini bodruma kapattılar, tuvalet koklattılar, istismar ettiler!
13:28 TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız
13:16 CIA, yeni raporunu yayınladı! İşte gizemli hastalık 'Havana Sendromu'
13:05 Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
12:57 HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da!
12:48 Anne "yaşlı ama kral dedi"! 11 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlenmeye zorladı
12:47 Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı
12:42 Vatandaştan çaldıkları paraları alkol banyosu yaparak yemişler
12:17 Denizli'de kan donduran görüntü! Lüks aracın simitçiyi ezdiği anlar kameralara kaydedildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 13:48:30. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla, genç işe yerleştirmede Türkiye üçüncüsü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement