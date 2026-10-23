Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aida Stella ve Astoria Grande 2 bin 916 turist getirdi - Son Dakika
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aida Stella ve Astoria Grande 2 bin 916 turist getirdi

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Muğla\'nın Marmaris ilçesinde Aida Stella ve Astoria Grande 2 bin 916 turist getirdi
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Marmaris'e yanaşan Aida Stella ve Astoria Grande adlı iki kruvaziyer, ilçeye 2 bin 916 turist getirdi. Gemilerden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezdi; bazıları günlük turlara katılacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 kruvaziyerle 2 bin 916 turist geldi.

Antalya Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren "Aida Stella", Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman 2 bin 444 yolcu ve 651 personel bulunduğu belirtildi.

Bodrum Limanı'ndan gelen Palau bayraklı "Astoria Grande", limanın küçük iskelesine yanaştırıldı.

194 metrelik kruvaziyerde, çoğu Rus uyruklu olan 472 yolcu ve 374 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı gibi turistik yerleri ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katılacak.

"Aida Stella" akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos Limanı'na, "Astoria Grande" ise Antalya Limanı'na gidecek.

Kaynak: AA
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