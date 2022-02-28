MultiNet'liler, Yolcu360'tan yüzde 50 indirimle araç kiralıyor - Son Dakika

MultiNet yemek kartı sahipleri, online araç kiralama platformu Yolcu360'tan yaptıkları yurt içi ve dışı araç kiralamalarında yüzde 50 indirim avantajı kazanıyor.

Multinet Up açıklamasına göre, şirket, Yolcu360 iş birliği ile MultiNet yemek kartı kullanıcılarına ayrıcalıklı kampanyalar sunmaya devam ediyor.

2021'de toplam 6 bin MultiNet kullanıcısının Yolcu360'tan indirimli araç kiralamasını sağlayan Multinet Up-Yolcu360 iş birliği, 2022'de de devam ediyor. 31 Aralık 2022'ye kadar sürecek olan kampanyada, MultiNet'liler, Yolcu360'tan yarı fiyatına günlük araç kiralayabiliyor. Kampanya, hem yurt içi hem de yurt dışı araç kiralamalarında geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen MultiNet yemek kartı kullanıcıları, kendilerine özel kampanya kodunu MultiPay mobil uygulaması üzerinden Yolcu360 kampanyasına tıklayarak ulaşabiliyor.

Kampanya kodunu edinen MultiNet'liler, yolcu360.com veya Yolcu360 mobil uygulaması üzerinden kampanya kodunu kullanarak liste fiyatı üzerinden araçların indirimli fiyatlarını görebiliyor.

Öte yandan, 0850 360 5 360 Yolcu360 Misafir Merkezi'ni arayarak da Yolcu360 indirim kodunu ileten MultiNet'liler, diledikleri araçları özel indirimle kiralayabiliyor.