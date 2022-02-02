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Muş Şeker Fabrikası Yönetimi çiftçilerle buluştu - Son Dakika

Muş Şeker Fabrikası Yönetimi çiftçilerle buluştu

02.02.2022 12:40
Muş Şeker Fabrikası Yönetimi çiftçilerle buluştu

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ve Bulanık Bölge Şefi Harun Turunç, Bulanık'ta pancar ekimi yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ve Bulanık Bölge Şefi Harun Turunç, Bulanık'ta pancar ekimi yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Bulanık Ziraat Odası konferans salonunda çiftçilerle bir araya gelen Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, üreticilerle konuşarak sorunlarını belirleyip çözüm aradıklarını kaydetti. Pancar tarımının sorunları hakkında konuşan Kızılkaya, çiftçilerin dertlerini dinlemek için geldiklerini kaydetti. Her zaman çiftçinin yanında olacaklarını ifade eden Kızılkaya, "Pancar fiyatları için 800+90 TL taban fiyat belirledik. Ancak artan maliyetlere göre önümüzdeki dönem fiyatlar tekrar güncellenecek. Çiftçilerimizin taleplerini dinlemek, varsa sorunları ve bu sorunlara çözüm üretmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak için buradayız. Pancar üreten çiftçinin her zaman yanındayız. Yeni tasarladığımız yeniliklerle çiftçilerin sorunlarını çözmek için büyük bir uğraş veriyoruz. Şu anda 12 çeşit tohumumuz var. Sizlere bu tohumlar hakkında gerekli bilgiler aktarılacak ve siz bu 12 tohumdan istediğiniz tohumu alacaksınız. Bu aldığınız tohum ve bizden alacağınız gübrenin fiyatını bileceksiniz. Tabi ki biz illaki bu ürünleri bizden alacaksınız demiyoruz. Siz araştırın nereden en düşük maliyetle alabilecekseniz orada bu ürünleri alın. Ama bilin ki biz çiftçinin zararına olabilecek ürün satmıyoruz. Çünkü istiyoruz ki çiftçilerimiz kaliteli ve bol ürün alsın ki, fabrikamız daha çok üretim yapsın. Bizim görevimiz çiftçilerin sorunlarını dinlemek. Bende bir çiftçiyim ve biz şuna inanıyoruz, pancar tarımın daha iyiye gidebilmesi için beraber ve karşılıklı iletişimimizin olması gerektiğidir. Gübreyle alakalı, ilaçla alakalı titiz bir çalışma yaptık. Çalışmaya devam ediyoruz. Bizim inandığımız şu, her zaman çok çalışmak ve çiftçilerimize faydalı olabilmek. Biz sahadayız ve mücadele edeceğiz" dedi. - MUŞ

Muş Şeker Fabrikası Yönetimi çiftçilerle buluştu
Muş Şeker Fabrikası Yönetimi çiftçilerle buluştu
Muş Şeker Fabrikası Yönetimi çiftçilerle buluştu

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Ziraat Odası, Türk Lirası, Bulanık, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muş Şeker Fabrikası Yönetimi çiftçilerle buluştu - Son Dakika Ekonomi


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