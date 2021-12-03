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MÜSİAD 104. Genel İdare Kurulu Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi - Son Dakika

MÜSİAD 104. Genel İdare Kurulu Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi

03.12.2021 17:07
MÜSİAD 104. Genel İdare Kurulu Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 104. Genel İdare Kurulu Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 104. Genel İdare Kurulu Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde yapılan toplantı kapsamında, "Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayisinde Yeşil Dönüşüm" konulu panel düzenlendi.

Panelin birinci oturumunda konuşan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, birlik olarak 15 firmayla UR-GE projesi başlattıklarını ve bu firmaların karbon salınım miktarını ölçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projeyi daha sonra 10 bin otomotiv ihracatçısına yaygınlaştıracaklarını belirten Çelik, otomotiv endüstrisinin yeşil mutabakat ile farklı bir kulvara girdiğini vurguladı.

Çelik, otomotiv endüstrisinde büyük bir dönüşümün olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüme liderlik eden bölge de Avrupa. Avrupa, Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatının yüzde 75'ini kapsıyor. Biz lojistik ve coğrafi anlamda Avrupa'ya yakınız. Avrupa'nın otomobil ve hafif ticari segmentinde en çok ithalat yaptığı ülke Türkiye. Bu bile Avrupa'nın Türkiye'yi üretim merkezi olarak önemsediklerinin bir göstergesi. Elektrikli araçlar bu dönüşümün liderliğini yapıyor. Bunun devamında otonom sürüşe uygun kabiliyeti olan araçlar dönüşümün ikinci aşaması. 3. ve 4. aşaması araba paylaşımı ve birbirine bağlı araçlar. Ancak bu dörtlü dönüşümün yüzde 75'lik büyüklüğünü elektrikli dönüşüm ortaya çıkarıyor."

Global markaların elektrikli dönüşüme ilişkin yatırım açıklamaları yaptığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bugün Avrupa'da önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli otomobile 50 milyar dolar ve üzeri yatırım açıklayan 4 büyük marka var. Bu kadar büyük yatırımların, bütçelerin ayrılması bu işin ciddiyetinin önemini gösteriyor. Gelir seviyesi yüksek olan ülkelerde elektrikli otomobil dönüşümü 2035'lere kalmayacak. İskandinav ülkelerinde şu anda pazarda yüzde 50'nin üzerinde satış var. Elektrikli satılıyor araçlar. Almanya'da yüzde 13 gerçekleşti. Her geçen yıl yüzde 100 artışla gidiyor. Bu gidişle 2030'a varmadan Avrupa'da elektrikli araç pazar payı içten yanmalı motorlu araçların payını geçecek. Belki de çok büyük farkla geçecek, belki de hiç kalmayacak."

TOGG söz verilen tarihe yetiştirilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da videokonferansla katıldığı oturumda, TOGG'un planlar doğrultusunda ilerlediğini, üretimin ise 2023'ün ilk çeyreğinde başlayacağını söyledi.

Çarpışma ve batarya testlerinin bir kısmının tamamlandığını bildiren Karakaş, ilgili bakanlıkların şarj istasyonları konusunda çalışmalar yaptıklarını, 300 kilometre ve 500 kilometre menzilli iki model olacağını kaydetti.

Karakaş, bor ile çalışan bataryalar konusunda ise henüz bir çalışmalarının bulunmadığını dile getirerek, şu an için zamanla yarıştıklarını ve söz verdikleri tarihe otomobili yetiştirmek istediklerini aktardı.

Vesiile Paylaşım Ekonomisi Çözümleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar da otomotivdeki yeşil dönüşüm hakkında bilgi vererek, dizel araçların geleceğiyle ilgili konuştu.

Aybar, 2026 yılına kadar karbondan arındırılmış sisteme geçiş yapılması gerektiğini ve Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatların artacağını söyledi.

Birçok otomobil firmasının fosil yakıtlardan çevreci yakıtlara geçeceğini anlatan Aybar, ABD'de de konuyla ilgili çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Karamangil ise Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili sunum yaptı.

Sera gazı emisyonlarını azaltmak için fosil yakıtlardan vazgeçmek gerektiğine işaret eden Karamangil, Çin ve Amerika'nın en fazla sera gazı salınımı yapan ülkeler olduğunu aktardı.

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile çok sayıda davetli katıldı.

Genel İdare Kurulu, geri dönüşüm, Tragger, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD 104. Genel İdare Kurulu Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: MÜSİAD 104. Genel İdare Kurulu Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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