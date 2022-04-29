MÜSİAD 32. yıl dönümünde Türkiye'nin gücüne güç katanları ödüllendirecek - Son Dakika
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MÜSİAD 32. yıl dönümünde Türkiye'nin gücüne güç katanları ödüllendirecek

29.04.2022 10:49
MÜSİAD 32. yıl dönümünde Türkiye'nin gücüne güç katanları ödüllendirecek

İktisadi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş insanlarının kurduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 17 yıldır düzenlediği "Türkiye Ekonomi Basını Ödül Töreni"ni bu yıl "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" adıyla ulusal ölçekte daha...

İktisadi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş insanlarının kurduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 17 yıldır düzenlediği "Türkiye Ekonomi Basını Ödül Töreni"ni bu yıl "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" adıyla ulusal ölçekte daha kapsamlı ve güçlü bir programa dönüştürdü.

MÜSİAD açıklamasına göre, 32 yıldır Türkiye ve dünyadaki saygın konumunu giderek yükselten, mahalli ve evrensel değerleri gözeterek iş dünyasına geleceğe yönelik çözümleriyle rehberlik eden dernek, etkinliklerine devam ediyor. MÜSİAD, bu kapsamda ekonomik ve toplumsal açıdan Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunanları ödüllendirmek, Türkiye'nin geleceğine hizmet odaklı yeni ilhamlar oluşturabilmek, iş dünyası, girişimci ekosistemi ve akademik camiada geleceğin başarılı projelerini teşvik etmek amacıyla "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni"ni düzenleyecek.

İş ve siyaset dünyasına yön veren isimler, akademisyen, sanatçı ve fikir önderlerin katılımıyla düzenlenecek programda, Türkiye'nin gücüne değer katan, gelecek hedeflerine hizmet eden, ticaret, bilim, sanat, teknoloji ve spor gibi alanlarda dönüşümün mimarı önemli isimler ve şirketler ödüllendirilecek.

9 Mayıs saat 12.00'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende, "Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü", "Sosyal Sorumluluğun Gücü Ödülü", "Akademinin Gücü Ödülü", "Markanın Gücü Ödülü", "Basının Gücü Ödülü", "Kadının Gücü Ödülü", "Genç Girişimcinin Gücü Ödülü", "Dönüşümün Gücü Ödülü", "İklimin Gücü Ödülü", "Üretimin Gücü Ödülü" olmak üzere 9 kategori ve bir özel ödülle Türkiye'nin gücüne güç katan isimler ve şirketler ödüllendirilecek.

MÜSİAD'ın 32. yıl dönümü kutlanacak

"Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni", MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına da şahitlik edecek. Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmışlık seviyesinin yükseltilmesi hedefiyle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan MÜSİAD, 32. yaşını "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" ile uğurlayacak. Geçmişten bu yana Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm üreten, iş dünyası için yeni ilhamlar oluşturan, çevreye duyarlı üretim ile girişimci ekosistemini destekleyen, sürdürülebilir üretimin öncüsü MÜSİAD, 32 yıllık başarı hikayesinin bu önemli kilometre taşlarını ödül töreni ile kamuoyuna aktaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 17 yıldır farklı kategorilerde düzenlenen "Türkiye Ekonomi Basını Ödül Töreni"nin bu yıl "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" adıyla kapsamının daha da genişlediğini belirtti.

Türk iş dünyasının temsilcisi olarak imzalarını taşıyan her etkinlikte fayda odaklı bir yaklaşım benimsediklerini aktaran Asmalı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gücüne güç katan çok değerli isimleri ve şirketleri ödüllendireceğimiz 'Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni' ile Türkiye'nin geleceğine hizmet edebilecek potansiyel bir kitle için yeni ilhamlar oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin kalkınması, dünya gündeminde söz sahibi bir ülke olması, toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacını taşıyan etkinliğimizle Türkiye'de sivil toplumun, akademik eğitimin, markanın, kadınların, basının, girişimcilerin ve üretimin gücünü ortaya çıkaracağız. Sürdürülebilir geleceğe yönelik adımları, ticarette, bilimde, sanatta, teknolojide, sporda dönüşüm faaliyetlerini hızlandıracağız. Alanında üstün başarı sahibi isimler ile şirketlerin sınır ötesi yolculuğuna yön vereceğiz."

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, geri dönüşüm, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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