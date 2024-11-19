Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, bir televizyon kanalında konuk olduğu programda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Maaşların yetmemesinin en büyük nedenlerinden birinin kiralar olduğunu dile getiren Asmalı, "Hanehalkının harcamalarının yüzde 50'den fazlası konut, enerji ve gıda. Buralarda tedbir almalıyız." dedi.
Asmalı, büyükşehirlerde asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "1+1 daireye 17 bin lira kira verince asgari ücretli bütün kazancını kiraya vermiş olacak. Bundan kaynaklı bölgesel asgari ücret uygulanabilir dedik" diye konuştu.
Asgari ücret zammı için önerilerini de ifade eden, MÜSİAD Başkanı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bizim önerimiz beklenen enflasyon rakamı üzerine refah payı eklenerek asgari ücret uygulamasına geçilmesi. Ara bir formülde uzlaşılabilir. Beklenen enflasyon ile geçtiğimiz yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir. Bazı sosyal destekler de verilebilir. Bu şekilde aradaki denge sağlanabilir."
Son Dakika › Ekonomi › MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması - Son Dakika
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