MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

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MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret zammına ilişkin, ''Beklenen enflasyon ile geçen yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir.'' dedi.

19.11.2024 15:25  Güncelleme: 15:38
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, bir televizyon kanalında konuk olduğu programda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HARCAMALARIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI KONUT, ENERJİ VE GIDA"

Maaşların yetmemesinin en büyük nedenlerinden birinin kiralar olduğunu dile getiren Asmalı, "Hanehalkının harcamalarının yüzde 50'den fazlası konut, enerji ve gıda. Buralarda tedbir almalıyız." dedi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULANABİLİR"

Asmalı, büyükşehirlerde asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "1+1 daireye 17 bin lira kira verince asgari ücretli bütün kazancını kiraya vermiş olacak. Bundan kaynaklı bölgesel asgari ücret uygulanabilir dedik" diye konuştu.

"KORELASYONLA ASGARİ ÜCRET BULUNABİLİR"

Asgari ücret zammı için önerilerini de ifade eden, MÜSİAD Başkanı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bizim önerimiz beklenen enflasyon rakamı üzerine refah payı eklenerek asgari ücret uygulamasına geçilmesi. Ara bir formülde uzlaşılabilir. Beklenen enflasyon ile geçtiğimiz yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir. Bazı sosyal destekler de verilebilir. Bu şekilde aradaki denge sağlanabilir."

MÜSİAD\'dan asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • kuzeyli baba:
    Açık ve net söylüyorum şuan da evli kira da olan tel çalışan bir baba nın eline aylık 50 bin TL geçmeli. aşağısı insanları bunalıma depresyona intihara sürüklemektir. Asgari ücret Ocak 1 2025 itibari ile net 50 bin TL olmalıdır. 27 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    25 bin iyidir altı yok 12 3 Yanıtla
  • Tony Montana:
    VATANDAŞA PANZEHİR VERİN SİZDE RAHATLAYİN BİZDE RAHATLAYALİM BUTUN PARALAR SİZE KALSİN ......... 6 0 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Beklenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon toplamı kadar bir zam yapılır Gerçekleşen enflasyon yüzde 45 zaten 17000 olan ücret Yüzde 45 enflasyonla 7650 lira erimiş durumda yani 9350 ye düşmüş buna yüzde otuz zam yaparsanız maaş17000 de altına düşmüş olur bide gerçekleşecek enflasyon var 4 0 Yanıtla
  • Tuci:
    Boş muhabbet vercekleri 23100 TL bosa bagirmasin kimse 4 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    hiç vermeseniz de kimse ses çıkarmaz bizde koyun olduk artık mecburen 1 0 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    subayların haberinde doluşan akp liler nerede makarna çay var gelin deseler hemen koşarlar. 1 0 Yanıtla
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