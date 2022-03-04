MÜSİAD İzmir'den Çocuk Evleri'ne destek - Son Dakika
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MÜSİAD İzmir'den Çocuk Evleri'ne destek

04.03.2022 10:01
MÜSİAD İzmir'den Çocuk Evleri'ne destek

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın katılımı ile Çocuk Evleri'ne destek protokolü imzalandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın katılımı ile Çocuk Evleri'ne destek protokolü imzalandı.

İzmir Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü ile MÜSİAD İzmir Şubesi arasında Çocuk Evleri'ne destek protokolü yapılarak imzalar atıldı. Gençlerin yetişmesine destek verilmesi amacıyla yapılan işbirliğiyle devlet koruması altında yetişen çocukların topluma ve millete faydalı bireyler olmaları için katkı verilmesi sağlanacak.

"Vatana ve millete iyilik tohumları ekecek"

İmza töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Protokolün hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza verilen her destek bu vatana ve millete iyilik tohumları ekecektir. Devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesi amacıyla bu güzel işbirliğine katkılarından dolayı MÜSİAD İzmir üyelerine Başkan Bilal Saygılı nezdinde teşekkür ediyorum" dedi.

"Değerlerimizi yaşayarak öğrenmelerine önem veriyoruz"

Çocukların ev ortamında temel ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay ise "Toplumumuzla iç içe olabilecekleri mahalleler içerisinde çocuklarımızın arkadaşlık, komşuluk ile mahalle kültürünü, geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşayarak öğrenmelerine önem veriyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı kişilik ve iyi alışkanlık kazanmaları için vermiş oldukları katkılar nedeniyle destekçimiz MÜSİAD'a müteşekkirim" diye konuştu.

"Çocuklarımıza sahip çıkmayı borç biliriz"

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı da İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay'a güzel dilekleri için teşekkür etti. Saygılı, "İzmir'de iş dünyasının merkezinde yer alan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak ekonomimizin gelişimi için verdiğimiz desteği aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimizle taçlandırıyoruz. Bu anlamda geleceğimiz olacak çocuklarımıza sahip çıkmayı borç biliriz. Hayırsever olmayı her zaman önemseyen ve vakıf insanı olma misyonuyla yaşamaya gayret eden, İzmir ailemize huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunarım" dedi. - İZMİR

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Yavuz Selim Köşger, Çocuk, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD İzmir'den Çocuk Evleri'ne destek - Son Dakika


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