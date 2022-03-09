MÜSİAD İzmir heyetinden, SGK İl Müdürü Kurt'a ziyaret - Son Dakika

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ve beraberindeki heyet, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt'u ziyaret etti.

MÜSİAD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, kentin ve ülkenin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam temelli büyümesine katkıda bulunan projelere destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Kurumsal iş birliği alanlarının geliştirilmesine önem verdiklerini kaydeden Saygılı, "İzmir'de özellikle istihdamın gelişmesi için var olan teşvik iklimini kamu kurum ve kuruluşlarımızla en üst seviyeye taşıyacağımıza, şehrimizi birlikte büyüteceğimize inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SGK İl Müdürü Yavuz Kurt da İzmir'de yatırım ve istihdam alanlarında atılabilecek adımları iş dünyasıyla birlikte sürdüreceklerini kaydetti.