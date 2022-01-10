MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Saygılı, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Saygılı, milletin doğru ve güvenilir haber alma hakkının karşılanmasında, yalan ve dezenformasyona karşı hak ve hakikat mücadelesinde ön saflarda bulunan gazetecilerin, istiklal ve istikbal için büyük sorumluluk taşıdığını belirtti.

Gazetecilerin kamuoyunun bilgilenme yükümlülüklerini en iyi biçimde yerine getirmek için gece gündüz var güçleriyle çalışmalarının takdire şayan olduğunu ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Medya çalışanlarımızın ürettikleri bilgi ve içeriklerde toplumumuzun değerlerini göz önünde bulundurarak özellikle birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, demokrasi, barış, huzur ve güven ortamının gelişmesine vesile olacak çalışmaları daha da önem kazanmaktadır. Bu sorumluluk bilinci ve özveriyle halkın tarafsız ve doğru biçimde haber alabilmesi medyanın ve gazetecilerin basın ahlak ilkleri doğrultusunda bir duruş ortaya koymasıyla mümkündür."