MÜSİAD İzmir Şubesi'nden "Dost Meclisi" toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

MÜSİAD İzmir Şubesi'nden "Dost Meclisi" toplantısı

19.03.2022 10:24
MÜSİAD İzmir Şubesi'nden "Dost Meclisi" toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Saffet Köse ve MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu'nu ağırladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Saffet Köse ve MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu'nu ağırladı.

Şubeden yapılan açıklamada "Dost Meclisi" toplantısındaki değerlendirmelerine yer verilen derneğin İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD ailesi olarak hem bu dünyayı hem de ahireti bir araya getirerek, bunu önceleyerek yaşayan iş insanları olduklarını aktardı.

Ukrayna- Rusya savaşının sona ermesi için süren çabalara değinen Saygılı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünyaya insanlık örneği ortaya koymaktadır. Kadim medeniyetimiz, iyilik ve rızayı ilahiyi önde tutarak, bilimi ve ilmi de bunun yanına koyarak 'dünya beşten büyüktür'ün ne anlama geldiğini sadece sözde değil bizatihi yaşayarak örneklikle ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

İKÇÜ Rektörü Köse de "Helal Kazanç ve Değeri" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Rektör Köse, Müslümanların bugünkü probleminin fıkıh değil, ahlak olduğunu vurgulayarak, "Bir yerde ahlak yoksa ne hukuk işe yarıyor ne başka şeyler işe yarıyor. Ticaret ahlakında da haram ile helalin mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu da dünya ile rekabet edebilecek, teknolojik güce sahip şirketler kurulması gerektiğini belirterek, "Biz de birlik ve beraberlik içerisinde iş yapmayı becereceğiz. Çok ortaklı şirket kültürünü bir türlü beceremedik ancak bunu başarmalıyız." diye konuştu.

Toplantıda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper de birer konuşma yaptı.

Programa Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İzmir İl Müftü Yardımcısı Kemal Kırmış, MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Abdurrahman Rüzgar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

YORUMLAR
500
ETİK ile Ankara Üniversitesi TÖMER arasında yabancı dil eğitimine ilişkin protokol ETİK ile Ankara Üniversitesi TÖMER arasında yabancı dil eğitimine ilişkin protokol

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Saffet Köse, Çelebi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD İzmir Şubesi'nden 'Dost Meclisi' toplantısı - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
10:13 Tıpkı Nihat Kahveci gibi: Enes Ünal'ın krallık yarışındaki rakibi Benzema
10:02 Hem hırsızlar hem de insafsız: Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
09:50 Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi!
22:51 Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini kaydetti! İşte o görüşme
09:33 TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 10:32:32. #1.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD İzmir Şubesi'nden "Dost Meclisi" toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement