MÜSİAD Kırgızistan, Bişkek'te iftar verdi - Son Dakika
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MÜSİAD Kırgızistan, Bişkek'te iftar verdi

18.04.2022 21:36
MÜSİAD Kırgızistan, Bişkek'te iftar verdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırgızistan Şubesi başkent Bişkek'te iftar verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırgızistan Şubesi başkent Bişkek'te iftar verdi.

MÜSİAD Kırgızistan Şube Başkan Yardımcısı Suat Akpınar'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı, Türkiye'nin Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programa Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, bürokratlar, milletvekilleri, akademisyenler, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yöneticileri, MÜSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Doğan, burada yaptığı konuşmada, Türk ve Kırgız vatandaşlarının ramazan ayını kutladı ve iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

"Türkiye'nin ilelebet bağımsızlığı için çalışıyoruz"

Doğan, burada Türkiye'ye gönülden bağlı, devletine ve milletine sadık vatandaşların ve derneklerin bulunduğunu belirterek "Hepimiz burada Türkiye'nin birer temsilcisiyiz. Türkiye'nin ilelebet bağımsızlığı ve ekonomik bakımından bağımsızlığı için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kırgızistan'da Türk iş adamlarının aktif olmaya çalıştığına işaret eden Doğan, "Türkiye ile Kırgızistan arasında ilişkilerin gelişmesi için iş dünyamızla, basın yayın organlarımızla ve bütün kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

MÜSİAD Kırgızistan Şube Başkan Yardımcısı Akpınar da 9 Mayıs 1990'da kurulan MÜSİAD'ın 32 yılın sonunda kocaman bir çınara dönüşerek uluslararası bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini belirtti.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Mürsel Öztürk, Kırgızistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Kırgızistan, Bişkek'te iftar verdi - Son Dakika


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