MÜSİAD, rotayı Afrika'ya çevirdi - Son Dakika
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MÜSİAD, rotayı Afrika'ya çevirdi

25.02.2022 12:02
MÜSİAD, rotayı Afrika'ya çevirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Fildişi Sahili İş Seyahati programı, MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Fildişi Sahili İş Seyahati programı, MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Fildişi Sahili ve Türk iş insanlarını bir araya getiren etkinlikte, resmi ziyaretlerin yanı sıra ikili iş geliştirme toplantıları ve düzenlenen paneller büyük ilgi gördü.

MÜSİAD heyeti, ziyaret programı kapsamında Fildişi Sahili Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fildişi Sahili Abidjan Ticaret ve Sanayi Odası ve Abidjan Türk Büyükelçiliği'nde temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen iş geliştirme toplantılarında Fildişi Sahili ve MÜSİAD'lı iş insanları bir araya gelerek yeni iş birliği ve ortaklıklar oluşmasında görüşmeler yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Komisyon Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz, gerçekleştirdikleri etkinlik ile iş insanlarına yeni iş birliği alanları açmaktan memnuniyet duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Afrika bölgesi bizler için oldukça kıymetli bir pazar, Fildişi Sahili ile bu pazar içerisindeki etkileşimimizi artırmayı hedefliyoruz. Fildişi Sahili'nde çok değerli fırsatlar var. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de bunu yakından görmüş olduk. Türkiye'ye karşı büyük bir sempati mevcut. Türkiye ile iş yapmak isteyen çok sayıda iş insanı var. Bu dostlarımızı da sağlıklı bir şekilde doğru sektörlerle eşleştirmek ve ülkemizin ticaretine katkı sağlamaktan mutluyuz. Devlet makamlarıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde iş heyeti ziyaretlerini artırmayı konuştuk. Yine Fildişi Sahili'nden dostlarımızı inşallah MÜSİAD EXPO 2022'de de ağırlayacak ve yeni iş ortaklıklarına imkan sağlayacağız. Tüm bu süreçlerde yanımızda olan ve desteğini her daim hissettiğimiz Dışişleri Bakanlığımız ve Abidjan Büyükelçimiz Yonca Özçeri'ye teşekkür ediyorum. Ziyaretlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Fildişi Sahili, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD, rotayı Afrika'ya çevirdi - Son Dakika


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