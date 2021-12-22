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MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesi - Son Dakika

MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesi

22.12.2021 15:52
MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, "10 bin mühendise ulaşmak istiyoruz.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, "10 bin mühendise ulaşmak istiyoruz. Gençler, bize geldiğiniz zaman biz sizi fazlalık görmüyoruz. İşi devretmek için fırsat görüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) "Fark et" temasıyla düzenlenen Vizyoner'21 zirvesinde konuşan Kotil, gençlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kotil, TUSAŞ'ın 11 bin çalışanın bulunduğunu, kendisinin de şirkette 5 yılı tamamladığını ifade ederek, "Elimi 5 yapınca Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü aklıma geldi. Bunda çok anlam yüklü. Gerçekten dünya 5'ten büyük." diye konuştu.

1983 yılı İTÜ Uçak mühendisliği mezunu olduğunu kaydeden Kotil, mezun olduktan sonra en büyük problemin nerede iş bulunacağı olduğunu anlattı.

Kotil, Milli Muharip Uçak konusuna da değinerek, "Yapamayız, edemeyiz, olmaz, yaptırmazlar, bir alüminyum blok bile dökemeyiz" diye çocukluğunun geçtiğini anlatarak, "Hiç ilgisi yok. Şu anda biz uçağı yapıyoruz. Sayın Binali Yıldırım '18 Mart 2023'te bu uçağı hangardan çıkaramazsanız biz sizi 18 Mart Köprüsü'nden çıkaracağız' dedi." şeklinde konuştu.

TUSAŞ'ın Hürjet ve Atak 2 helikopteri hakkında bilgi veren Kotil, "Mühendis olarak 4 bin 600 mühendisimiz var. En azından 3 bin 600'ü yeni mezun. Hani yeni mezunları işe almıyorlar ya biz çok alıyoruz. Zaten eski mezunlar yok ki, bir yerlerde iş bulmuşlar. Biz hep yeni mezun alıyoruz. Yılda 1.000 mühendis alıyoruz." diye konuştu.

"Gençler, bize geldiğiniz zaman biz sizi işi devretmek için fırsat görüyoruz"

Kotil, Avrupa'daki iki önemli rüzgar tünelinden birini yaptıklarını anlatarak, "100 milyon dolar harcıyoruz. Allah bağışlasın devletin parasını harcıyoruz. Ama iyilik için harcıyoruz. Siz gençler kullanın diye harcıyoruz. Bir ülke uçak yapacaksa rüzgar tüneline ihtiyacı vardır." dedi.

10 bin mühendise ulaşmayı istediklerini belirten Kotil, "Gençler, bize geldiğiniz zaman biz sizi fazlalık görmüyoruz. İşi devretmek için fırsat görüyoruz." diye konuştu.

Kotil, gençlere eğitim de verdiklerini anlatarak, Türkiye'nin geldiği noktada satacak birçok şeyinin bulunduğunu, buna ihtiyacı olan ülkeleri kendi gözleriyle gördüğünü söyledi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Havacılık, Uzay, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesi - Son Dakika Ekonomi


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