Türk Telekom'dan 5G ile gövde gösterisi! Müslüm Gürses'in hologramı sahneye taşındı
Türk Telekom'dan 5G ile gövde gösterisi! Müslüm Gürses'in hologramı sahneye taşındı

Türk Telekom’dan 5G ile gövde gösterisi! Müslüm Gürses’in hologramı sahneye taşındı
31.03.2026 15:24
Türk Telekom’dan 5G ile gövde gösterisi! Müslüm Gürses’in hologramı sahneye taşındı
Türk Telekom, 1 Nisan’da başlayacak 5G teknolojisine güçlü bir giriş yaptı. Yenilikçi teknolojilerdeki öncü rolüyle Türkiye’yi geleceğe taşıyan şirket, “Herkes için 5G” vizyonunu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen gala gecesinde kamuoyuyla paylaştı. Düzenlenen gecede Müslüm Gürses’in hologramı sahneye taşındı. Şirket CEO'su Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada “Dünü inşa eden bizdik, 5G ile geleceği inşa eden de biz olacağız” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, Türkiye’de 1 Nisan’da başlayacak 5. nesil mobil iletişim teknolojisi (5G) öncesinde düzenlediği etkinlikte 5G’ye dair vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Türk Telekom’un ana sponsoru olduğu ve teknolojiyi sanatla buluşturduğu Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ev sahipliği yaptı.

Türk Telekom; 5G teknolojisinin yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı gibi yenilikçi özelliklerine dikkat çekmek adına sürpriz bir sahne gösterisi düzenledi. Hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramı ile rap müzik sanatçısı Sefo’nun 5G sayesinde kesintisiz sahnelenen düeti geceye damga vurdu. Sefo’nun en çok dinlenen şarkılarından olan “Bilmem mi” isimli parça yapay zeka teknolojisi ile Müslüm Gürses tarafından seslendirildi. Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramı ile Sefo “Bilmem mi” isimli şarkıyı sahnede birlikte söyleyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Sefo’nun yanı sıra sevilen sanatçılar Fatma Turgut ve Levent Yüksel de sahnede yer isimler arasındaydı. Fatma Turgut hologramı ile Müslüm Gürses’e eşlik ederken Türk Telekom’un ekran yüzü komedyen Tolga Çevik’te sahnede sanatçılara eşlik etti.

Türk Telekom’dan 5G ile gövde gösterisi! Müslüm Gürses’in hologramı sahneye taşındı

"5G HERKES İÇİN GELİYOR"

5G gala gecesinde yaptığı konuşmada, asırları aşan köklü mirasın omuzlarına yüklediği tarihi sorumluluğa ve 5G’nin Türkiye için bir teknoloji geçişinden çok daha fazlası olduğuna dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “186 yıl öncesinde uzakları yakın kılmak amacıyla başlayan hikayemiz Türkiye’yi geleceğe ulaştırma şiarıyla devam ediyor. Bu toprakların hafızasını, kültürünü ve tarihini genetik kodlarında taşıyan bir kurum olarak dijital geleceği bu zengin miras ve teknoloji birikimimizle inşa ediyoruz. İlmek ilmek oluşturduğumuz dijital omurgayla Türkiye’nin her bir hücresine dokunan Türk Telekom olarak, bugün sadece yeni bir teknolojiye geçiş yapmakla kalmıyor, ülkemizi geleceğe taşıma yolunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Sağlıkta erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, üretimde verimlilik ve enerjide tasarrufa imkan sağlayan 5G teknolojisinin bir bağlantı hızının ötesinde ekonomik ve sosyal ilerlemeyi hızlandıracak itici bir güç olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümü için 2005’ten bu yana 23 milyar doları aşan yatırım yaptık. Son dört yıldır ise sektörün yatırım lideri olarak ülkemizi yenilikçi teknolojilere hazırlayarak dijital dünyanın inşasında emin adımlarla ilerliyoruz.  Yıllardır yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı bu bilinçle 5G uyumlu olarak gerçekleştirdik. Sağlıktan sanayiye, tarımdan spora ve kültür sanata farklı alanlarda öncü 5G kullanım senaryolarını hayata geçirdik. Yarım milyon kilometreyi aşan fiber altyapımız 5G’nin yüksek veri taşıma kapasitesinin en büyük teminatı olurken, 5G’nin can damarı olan fiberle bağlı istasyonu oranında dünya genelinin 2030 hedeflerini şimdiden aşmış bulunuyoruz. 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağımız, yaygın 5G altyapımız, 5G uygulamalarındaki deneyimimiz, yüzde 61’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ve 5G’de sahip olduğumuz müşteri başına en yüksek kapasiteyle herkes için en kapsayıcı 5G deneyimini sunmaya hazırız. “Herkes için 5G” vizyonumuzla dijital uçurumları kapatmayı ve teknolojiyi bir lüks olmaktan çıkararak milli egemenliğin üzerinde yükseldiği sarsılmaz bir temel haline getirmeyi hedefliyoruz. Köklerimizden aldığımız güç, yenilikçi vizyonumuz, uzman mühendislerimiz ve yüksek teknoloji birikimimizle ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk Telekom’dan 5G ile gövde gösterisi! Müslüm Gürses’in hologramı sahneye taşındı

"MOBİL YÜKSELİŞİMİZ 5G DEMEMİNDE DE SÜRECEK"

Mobildeki yükseliş ivmesini 5G döneminde de sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Ebubekir Şahin, “Mobil alandaki gücümüzü ve başarılı stratejimizi 2025 yılındaki başarılı sonuçlarla taçlandırdık. Yılı tarihin en yüksek net abone kazanımı ile tamamladık ve mobil numara taşıma pazarında dört yıl üst üste en çok tercih edilen operatör olduk. Müşteri deneyimi odaklı uzun vadeli stratejimiz ile bu alanda büyümeyi sürdürürken, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) 2025 üçüncü çeyrek verilerine göre mobil sektörde sıralamayı değiştirerek tarihi bir başarıya imza attık. 5G’deki güçlü kapasite konumumuz ve yapay zeka destekli müşteri deneyimi yönetimi ile mobildeki yükseliş ivmemizi yeni dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Proaktif bir anlayışla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve teklifler tasarlamaya ve her temas noktasında müşterilerimize değerli hissettiren bir dijital ekosistem sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türk Telekom’dan 5G ile gövde gösterisi! Müslüm Gürses’in hologramı sahneye taşındı

"5G ALANINDA 70'İN ÜZERİNDE ULUSLARARASI PATENTİMİZ BULUNUYOR"

5G’de milli çalışmalara odaklandıklarını belirten Ebubekir Şahin, “Ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmak ve küresel teknoloji liginde üst sıralara taşımak adına, Ar-Ge çalışmalarımızın yanı sıra milli çözümler üreten firmalara yatırım yapıyoruz. Milli ekosistemimizi güçlendirecek iş birlikleri ve projeleri hayata geçirerek ülkemizi ileriye taşıyacak her hamleye Türk Telekom imzasını atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G odaklı ‘Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni açılışını gerçekleştirdik. Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde dijital geleceğin mimarı olarak 2025 yılında 921 milli patent başvurusu ile dijital dönüşüme liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüten grup şirketlerimiz Argela ve Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia’nın 5G alanında 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor” dedi.

Türk Telekom’dan 5G ile gövde gösterisi! Müslüm Gürses’in hologramı sahneye taşındı

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom’dan 5G ile gövde gösterisi! Müslüm Gürses’in hologramı sahneye taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    Hepsi algı palavra , daha İstanbul Esenyurt - Beylikdüzü nün bazı yerlerinde telefon çekmiyor! 2 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hayırlı olsun 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Türk Telekom’dan 5G ile gövde gösterisi! Müslüm Gürses’in hologramı sahneye taşındı - Son Dakika
