Müslüman başkandan kentin zenginlerini üzecek adım

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentte oluşan 12 milyar dolarlık bütçe açığını kapatmak için en zengin kesimin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini açıkladı.

"BÜYÜK DURGUNLUK'TAN DAHA BÜYÜK BİR AÇIK"

CNBC televizyonuna konuşan Mamdani, önceki belediye yönetiminin New York'a 12 milyar dolarlık bir bütçe açığı bıraktığını söyledi. Bu açığın, kentte "Büyük Durgunluk" döneminde görülen seviyelerin bile üzerine çıktığını vurgulayan Mamdani, tablonun kötü mali yönetimden ve bütçenin şeffaf şekilde hazırlanmasından kaçınılmasından kaynaklandığını dile getirdi.

"DÜRÜSTLÜK VE YAPISAL DÜZENLEME ŞART"

Mamdani, bütçe açığı konusunda New Yorklulara karşı açık olunması gerektiğini belirterek, kentteki yapısal mali dengesizliklerin giderilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti. Bu kapsamda New York'un eyaletle olan mali ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Mamdani, aynı zamanda kentin en zengin sakinleri ve en kârlı şirketleriyle olan vergi ilişkilerinin de yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi.

EN ZENGİN YÜZDE 1'E VERGİ ARTIŞI ÖNERİSİ

Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığının kapatılması için yıllık geliri 1 milyon dolar ve üzeri olan New Yorkluların yer aldığı en üst yüzde 1'lik kesime uygulanan vergilerin yüzde 2 oranında artırılması gerektiğini savundu.

"VERGİ ARTIŞI SERMAYE KAÇIŞINA YOL AÇMADI"

Zenginlere yönelik vergi artışlarının sermaye kaçışına neden olabileceği yönündeki eleştirilere de değinen Mamdani, New York eyaletinin 2021 yılında yüksek gelir grubuna yönelik vergileri artırmasına rağmen eyaletteki milyoner sayısının arttığını hatırlattı.