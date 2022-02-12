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Müşteri Hizmetleri'ne dünya birinciliği ödülü - Son Dakika

Müşteri Hizmetleri'ne dünya birinciliği ödülü

12.02.2022 10:26
Müşteri Hizmetleri'ne dünya birinciliği ödülü

Vodafone Türkiye, 16. ContactCenterWorld Ödülleri'nin finalinde 3 ödüle layık görülürken, müşteri hizmetleriyle "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi seçildi.

Vodafone Türkiye, 16. ContactCenterWorld Ödülleri'nin finalinde 3 ödüle layık görülürken, müşteri hizmetleriyle "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi seçildi.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki önemli organizasyonlarından ContactCenterWorld'ün 16. kez düzenlediği dünya finalinden 3 ödülle döndü.

80 ülkeden 2 binden fazla başvurunun yarıştığı organizasyonda Vodafone Türkiye, "En İyi Müşteri Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi, "En İyi Teknoloji İnovasyonu-Kurumiçi Çözüm" ile "En İyi Teknoloji İnovasyonu-Canlı Destek Çözümü" kategorilerinde ise dünya ikincisi oldu.

"Müşteri memnuniyet oranı iki katına yükseldi"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri Direktörü Emre Silvan, hedeflerinin; müşterilere en iyi deneyimi sunmak olduğunu belirterek, müşterilerin ihtiyaçlarını ilk seferde karşılama oranlarının en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Milyonlarca müşteriye, dijital asistan TOBi ve müşteri hizmetleri üzerinden sundukları deneyim sayesinde memnuniyet oranının iki katına yükseldiğini kaydeden Silvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijitalleşen ve dijitalleştiren yetkin müşteri danışmanlarımızla müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda 7/24 katma değerli ürünler sunuyoruz. Vodafone Müşteri Hizmetleri olarak, müşteri deneyiminde fayda yaratmaya devam eden başarılı uygulamalarımızın sonucunda aldığımız ödüllere yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çağrı merkezi sektörünün en prestijli ödüllerinden ContactCenterWorld'ün EMEA bölge finallerinde 3 birincilik almıştık. Şimdi de dünya finalinden 3 ödülle dönmenin heyecanı içindeyiz."

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Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Müşteri Hizmetleri'ne dünya birinciliği ödülü - Son Dakika Ekonomi


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