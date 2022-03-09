Muud'da geçen ay en çok Sinan Akçıl dinlendi - Son Dakika
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Muud'da geçen ay en çok Sinan Akçıl dinlendi

09.03.2022 10:46
Muud'da geçen ay en çok Sinan Akçıl dinlendi

Türk Telekom'un müzik platformu Muud'un şubat ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu.

Türk Telekom'un müzik platformu Muud'un şubat ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada "Piyanist" albümü ile Sinan Akçıl yer aldı.

Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in birlikte seslendirdiği "Salıncak" ise en çok dinlenen yerli single olarak zirveye yerleşti.

Şubat ayının en çok dinlenen isimleri ise sırasıyla Tarkan, Mustafa Ceceli ve Edis oldu.

Muud'un en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası Maneskin'in "Beggin" şarkısı olarak belirlendi.

Geçen ayın en çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinin zirvesinde yer alan INNA, bu ay da liderliğini korudu. Ayrıca, şubat ayında en çok dinlenen yabancı albümler sıralamasında JP Cooper'ın "She" albümü ilk sıraya yerleşti.

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Mustafa Ceceli, Türk Telekom, Sinan Akçıl, Müzik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Muud'da geçen ay en çok Sinan Akçıl dinlendi - Son Dakika


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