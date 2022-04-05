Muud'un mart ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı - Son Dakika
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Muud'un mart ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı

05.04.2022 13:05
Muud'un mart ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkati çeken müzik platformu Muud'un mart ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu.

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkati çeken müzik platformu Muud'un mart ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada arabeskin önemli isimlerinden Bergen'in eserlerinin çeşitli sanatçılar tarafından yorumlandığı "Bergen'e Saygı" albümü yer aldı. Albümde Bergen'in şarkılarını Türk müziğinin önemli kadın seslerinden Gülşen, Derya Uluğ, Feride Hilal Akın, Melek Mosso ve Jehan Barbur gibi isimler seslendirdi.

Gerçek ismi Cenk Baş olan ve katıldığı müzik yarışmasında başarılı performans gösteren Semicenk, "Düşer Aklıma" parçası ile yerli single listesinde zirveye ulaştı.

Muud'un en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Billie Eilish'in "No Time To Die" şarkısı oldu. Ayrıca, Billie Eilish, bu ay en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında da ilk sırada yer aldı.

En çok dinlenen yabancı albümler sıralamasında ise INNA son albümü ile zirveye yerleşti.

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Türk Telekom, Bergen, Müzik, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Muud'un mart ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı - Son Dakika


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