Üye Girişi
n11'den Dünya Kedi Günü'ne özel bağış kampanyası - Son Dakika

n11'den Dünya Kedi Günü'ne özel bağış kampanyası

14.02.2022 17:34
n11'den Dünya Kedi Günü'ne özel bağış kampanyası

Alışveriş platformu n11.com, 17 Şubat Dünya Kedi Günü'ne özel patili dostları mutlu edecek bir bağış kampanyası düzenliyor.

Alışveriş platformu n11.com, 17 Şubat Dünya Kedi Günü'ne özel patili dostları mutlu edecek bir bağış kampanyası düzenliyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat'a kadar n11.com'dan 1 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm kullanıcılar, patili dostlar için indirimli fiyata sunulan mamaları Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Barınağı'na bağışlayabilecek.

n11.com'dan 1 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese kasa önünde 1-3-5 kg'lık kedi mamaları ile üçlü ve altılı tavuklu kedi konserve mamaları kampanya dahilinde indirimli fiyatlara sunulacak.

Kampanya kapsamında alınan mamalar, n11 müşterileri adına Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Barınağı'na yapılacak ziyaretle bağışlanacak ve n11 sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Öte yandan, n11.com üyeleri, Dünya Kedi Günü'ne özel 17 Şubat'a kadar, kedi kategorisinden tek seferde yapacakları 300 TL ve üzeri her alışverişte 30 TL sepette indirim kazanacak.

YORUMLAR
500

Türk Lirası, alışveriş, kedi, n11, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi n11'den Dünya Kedi Günü'ne özel bağış kampanyası - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:36 250 TL'lik taksimetre ücreti şüphe uyandırmıştı! Taksideki düğme aslında panik butonuymuş
17:32 Fren yerine gaza basan şahıs dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada
17:32 Duygu'nun sır gibi ölümünde soruşturma genişletiliyor! 2 arkadaşı ekipler tarafından gözaltına alındı
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
17:06 "Sıvı altın" diyerek satıyor! Sütünü erkeklere pazarlayan kadının kazandığı para inanılmaz
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 17:43:01. #1.11#
SON DAKİKA: n11'den Dünya Kedi Günü'ne özel bağış kampanyası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement