n11'den Dünya Kedi Günü'ne özel bağış kampanyası

Alışveriş platformu n11.com, 17 Şubat Dünya Kedi Günü'ne özel patili dostları mutlu edecek bir bağış kampanyası düzenliyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat'a kadar n11.com'dan 1 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm kullanıcılar, patili dostlar için indirimli fiyata sunulan mamaları Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Barınağı'na bağışlayabilecek.

n11.com'dan 1 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese kasa önünde 1-3-5 kg'lık kedi mamaları ile üçlü ve altılı tavuklu kedi konserve mamaları kampanya dahilinde indirimli fiyatlara sunulacak.

Kampanya kapsamında alınan mamalar, n11 müşterileri adına Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Barınağı'na yapılacak ziyaretle bağışlanacak ve n11 sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Öte yandan, n11.com üyeleri, Dünya Kedi Günü'ne özel 17 Şubat'a kadar, kedi kategorisinden tek seferde yapacakları 300 TL ve üzeri her alışverişte 30 TL sepette indirim kazanacak.