Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor

Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
29.01.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın 13.070 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Güvenli liman talebiyle artan bu yükseliş, hem yatırımcıyı hem de düğün hazırlığı yapanları yakından ilgilendiriyor.

Gram altın, sert yükselişiyle yatırımcının odağında kalmayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda artan risk algısı, jeopolitik gelişmeler ve dolar/TL'deki hareketlilikle birlikte gram altın 7.970 liraya ulaştı. Piyasada çeyrek altın 13.070 lira, yarım altın 26.140 lira, tam altın ise 52.280 liradan işlem gördü.

GÜMÜŞTE TARİHİ REKOR

Değerli metallerdeki yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüşün ons fiyatı ilk kez 100 dolar seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı. Gümüş fiyatlarının geçen yıl yaklaşık yüzde 150 oranında arttığına dikkat çekildi.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yönlendirdi. Uzmanlar, doların küresel ölçekte değer kaybetmesinin de bu yönelimi hızlandırdığını ifade ediyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN MİLYAR DOLARLIK KAR

Ekspres'e konuşan Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Başkanı ve ATSO Başkan Adayı Reşat Güney, altın fiyatlarındaki yükselişin devletler açısından da önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi. Güney, "Dolar tüm dünyada değer kaybediyor. Bu nedenle ülkeler, güvence sağlamak amacıyla altın rezervlerini artırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da ons altının 5 bin doları aşmasıyla yaklaşık 6,5 milyar dolarlık kâr elde etti" dedi.

Ekonomi, Finans, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
13:53
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
13:53
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:15:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.