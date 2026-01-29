Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor

Gram altın, sert yükselişiyle yatırımcının odağında kalmayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda artan risk algısı, jeopolitik gelişmeler ve dolar/TL'deki hareketlilikle birlikte gram altın 7.970 liraya ulaştı. Piyasada çeyrek altın 13.070 lira, yarım altın 26.140 lira, tam altın ise 52.280 liradan işlem gördü.

GÜMÜŞTE TARİHİ REKOR

Değerli metallerdeki yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüşün ons fiyatı ilk kez 100 dolar seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı. Gümüş fiyatlarının geçen yıl yaklaşık yüzde 150 oranında arttığına dikkat çekildi.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yönlendirdi. Uzmanlar, doların küresel ölçekte değer kaybetmesinin de bu yönelimi hızlandırdığını ifade ediyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN MİLYAR DOLARLIK KAR

Ekspres'e konuşan Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Başkanı ve ATSO Başkan Adayı Reşat Güney, altın fiyatlarındaki yükselişin devletler açısından da önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi. Güney, "Dolar tüm dünyada değer kaybediyor. Bu nedenle ülkeler, güvence sağlamak amacıyla altın rezervlerini artırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da ons altının 5 bin doları aşmasıyla yaklaşık 6,5 milyar dolarlık kâr elde etti" dedi.