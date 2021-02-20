NetEkstre, çalıştığı firma sayısını yüzde 330 büyüttü

Açık Bankacılık Platformu NetEkstre, 2020 yılı verilerini açıkladı. Platform, 2020 yılında hizmet verdiği firma sayısını yüzde 330'luk artışla binin üzerine, sisteme entegre edilen banka sayısını da 27'ye taşıdığını duyurdu.

Dijitalleşme her geçen gün artıyor. Bankacılık sektörünün geleceği olarak tanımlanan 'açık bankacılık' uygulamaları daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Eçözüm Bilgi Teknolojileri'nin açık bankacılık ürünü olan NetEkstre, 2020 yılı verilerini açıkladı. Verilere göre, 2020 yılında platformun hizmet verdiği firma sayısında yüzde 330'luk büyüme yaşandı. NetEkstre ve sektörün 2020 yılı performansını değerlendiren Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, dijital bankacılık ve şirketlerin finansal yönetim süreçlerini yeniden tanımlayan açık bankacılık ürünlerinin büyüme performansının 2020 yılında olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edeceğini belirtti.

LOKOMOTİF SEKTÖRLER YER ALIYOR

NetEkstre'yi tercih eden şirketlerin faaliyet gösterdiği sektör sayısının 27 olduğunu belirten Refik Sarıtepe, sektörler arasında Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan tekstil, otomotiv, mobilya gibi sektörler başta olmak üzere sağlık, hizmet ve elektrik gibi sektörlerin de yer aldığını dile getirdi.

Finansal hayatı kolaylaştıran açık bankacılık uygulamalarının birçok sektörden önemli şirketlerin ilgisini çektiğini vurgulayan Sarıtepe, "NetEkstre kullanan şirketlerin sektör sayısındaki bu dağılım ve çeşitlilik, ürünümüzün birçok farklı alana hitap ettiğine ve pandemi döneminde uzaktan iş yönetmeye olan ihtiyaçla birlikte şirketlerin dijitalleşme çabasına işaret ediyor" diye konuştu.

"NETEKSTRE 15 FARKLI ERP UYGULAMASIYLA ENTEGRE EDİLEBİLİYOR"

Açık bankacılık teknolojilerinin banka müşterilerine sunduğu avantajların ve ihtiyaçlara verdiği yanıtların anlaşılmasıyla birlikte bu hizmeti alan şirketlerin sayısının daha da artacağına işaret eden Refik Sarıtepe, "Farklı bankalarda gerçekleştirilen bankacılık hizmetlerini tek bir platform üzerinden görüntüleyebilme ve yönetebilme yeteneğinin yanı sıra dijital yönetim araçlarıyla entegrasyon, hizmetlerimizin kalitesini artıran bir unsur olarak karşımızda duruyor. NetEkstre olarak 2020 yılında şirketlerin bankacılık işlemlerini entegre edebileceği ERP uygulaması adedini 15'e çıkardık. Bu rakam, firmaların banka işlemlerinin çıktılarını ihtiyaç duyabileceği her alanda hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmesine olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"ARTAN İLGİYİ PANDEMİ İLE AÇIKLAMAK SEKTÖRE HAKSIZLIK OLUR"

Türkiye'de ve dünyada dijitalleşmenin hızlanmasında pandemi etkisinin yadsınamaz olduğunu dile getiren Sarıtepe, "Açık bankacılık ürünlerine artan ilgiyi sadece pandemi süreciyle açıklamak haksızlık olur. 2000'li yılların başında Avrupa'da başlayan Açık Bankacılık serüveni 2015 yılında Avrupa Birliği parlamentosunda kabulü sonrası Avrupa bilirliği ve İngiltere'de hayata geçirilen 'PSD2' yani Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği ikinci versiyonu ile net olarak regülasyonlara girmiş oldu. Avrupa Birliği ve İngiltere de başlayan Açık bankacılık rüzgarı hızla dünyada yayılmaya başladı. Ülkemizde de '6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda 2019 yılının kasım ayında yapılan değişikliklerle yasal bir zemine taşınmış oldu. Aradan geçen bu süre içerisinde fintechler başta olmak üzere birçok oyuncu sektöre dahil oldu ve sektörümüze katılan oyuncu sayısı hızla yükseliyor. Gerek sektör olarak gerekse 'Eçözüm' olarak yaptığımız çalışmaların ve yatırımların meyvesini topladığımız bir dönem geçiriyoruz" dedi.

LİSANSLAMA SÜRECİNE HAZIRIZ

Türkiye'de açık bankacılık sektörünün artık emekleme aşamasını geride bıraktığını ifade eden Sarıtepe, 2021 yılını ve önümüzdeki yılları sektörün koşmaya başlayacağı dönemler olarak tanımladı. Yasal mevzuatlardaki eksikliklerin hızla giderildiğine değinen EÇözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, şöyle devam etti:

"2019 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni 6493 Sayılı Kanun'da sektörün ihtiyaç duyduğu ek düzenlemeler bir bir hayata geçirildi. Teknolojik altyapıya ve uygulamalara güveni bir kat daha artıracak olan lisanslama sürecine ilişkin kurallar ve standartlar üzerinde çalışılıyor. Çok yakın zamanda Merkez Bankası tarafından çıkartılacak ikincil düzenlemelerle lisanslama süreci başlayacak. Bu süreçle birlikte artık yetkilendirilmiş, lisanslı fintechler açık bankacılık hizmetleri verebilecek. Uzun yıllardır online tahsilat alanında faaliyet gösteren ve bin 800'den fazla ana firma ile 400 binin üzerinde bayiye hizmet sunan Eçözüm olarak, NetEkstre ve diğer tüm açık bankacılık ürünlerinde lisanslama için gereken hazırlıkları yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve geliştirmeler sayesinde ilgili kanunlarda gerekli düzenlemelerin resmileşmesiyle birlikte lisanslama sürecini başarıyla tamamlayabileceğiz."

FİNANSAL SÜREÇLER İÇİN YENİ ÜRÜNLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Son yıllarda yoğun ilgi gören NetEkstre ile firmaların finansal süreçlerine dijital çözümler sunan Eçözüm, 2020 yılında PosRapor ve E-Dbs uygulamalarını da hayata geçirdi. PosRapor, şirketlerin farklı bankalardaki POS'ları ve POS'lara bağlı hesap hareketlerini tek bir ekrandan takip edebilmesini sağlarken; doğrudan borçlandırma yönetim sistemi olan E-dbs ise firmaların bayileri ile farklı bankalar üzerinden yürüttükleri DBS süreçlerini tek bir noktadan kolay ve hızlı bir şekilde yönetebilmelerini sağlıyor.