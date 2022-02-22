New York borsası artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle düşüşle açıldı

22.02.2022 17:53
New York borsası artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle düşüşle açıldı

New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasının ardından güne düşüşle başladı.

New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasının ardından güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalışla 33.894,37 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalarak 4.334,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 kayıpla 13.456,23 puana indi.???????

Amerikan borsasında endeksler, artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle negatif seyrini sürdürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzaladı.

ABD, Rusya'nın bu kararını şiddetle kınarken, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasakladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtti.

Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurma kararını memnuniyetle karşılayan ABD yönetimi, bugün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını bildirdi.

Gelişmelerin ardından artan jeopolitik risklerle petrol ve altın gibi emtia fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 17.37 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde artarak 95,1 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 4'e yakın artış göstererek 93,5 dolardan alıcı buldu.

Analistler, mevcut jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını daha da yukarı çektiğini, bu durumun enflasyon üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı da 1.906 dolar seviyesine yükseldi.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında olduğunu belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle düşüşle açıldı - Son Dakika


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