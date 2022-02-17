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New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası düşüşle açıldı

17.02.2022 18:12
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimin etkisiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 azalışla 34.717,06 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 azalarak 4.442,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kayıpla 13.995 puana indi.???????

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimine ilişkin gelen açıklamaların etkisiyle endeksler negatif bir seyir izlemeye devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurmasına karşın ABD ve NATO'nun aksini belirten açıklamalar yapması, jeopolitik risklerin gündemin odağında kalmasına neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yerini korumasıyla altının fiyatı 8 ayın zirvesini gördü. Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı, yüzde 1,30 artarak 1.895 dolar seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürürken, Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 18.04 itibarıyla yüzde 1,9 azalarak 92,9 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 2 düşerek 91,8 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 12 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 248 bine yükseldi.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerileme ilişkin haber akışının piyasaların odağında olduğunu belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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