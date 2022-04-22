New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle açıldı

22.04.2022 16:47
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,56 azalışla 34.598,72 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalarak 4.375,90 puana inerken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 13.173,44 puan oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü şahin açıklamaları sonrası endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söylemişti.

Powell, enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetmişti.

Söz konusu açıklamalar sonrası tahvil piyasalarında eylül ayına kadar yapılacak dört toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanmaya başladı.

Dün yüzde 2,95 seviyelerine kadar çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün de yüzde 2,93 ile yükseliş eğilimini sürdürdü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika


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