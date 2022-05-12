New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası düşüşle açıldı

12.05.2022 17:02
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, devam eden enflasyon endişelerinin etkisiyle güne düşüşle başladı.

New York borsası, devam eden enflasyon endişelerinin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalışla 31.660,71 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 azalarak 3.903,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kayıpla 11.224,74 puana indi.

ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası düşüş gösteren endeksler, bugün açılışta da negatif seyrini sürdürdü.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetmişti.

Ülkede enflasyonun 41 yılın zirvesinden inmesine rağmen yüksek seviyelerini korunması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerini körükledi.

Enflasyon endişeleriyle dün yüzde 3'ün üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 2,84 seviyelerine geriledi.

ABD'de bugün açıklanan veriler de enflasyonun gelecek aylarda tüketiciler ile işletmeler için bir yük olmaya devam edeceğini ortaya koydu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine göre, üretici fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 11 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 7 Mayıs ile biten haftada 203 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseldi.

Riskli varlıklardan kaçış süreci en fazla kripto para piyasalarını etkilerken, Bitcoin gerilemeye devam ederek son 24 saat içinde yüzde 8'in üzerinde kayıpla 25 bin 402 dolar seviyelerine kadar indi.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.

YORUMLAR
500
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüş gösterdi ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi düşüş gösterdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, Enflasyon, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:48 Siyasi isimlerden Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Karara isyan eden de var, destekleyen de
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 23:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement