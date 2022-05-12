New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası, devam eden enflasyon endişelerinin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalışla 31.660,71 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 azalarak 3.903,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kayıpla 11.224,74 puana indi.

ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası düşüş gösteren endeksler, bugün açılışta da negatif seyrini sürdürdü.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetmişti.

Ülkede enflasyonun 41 yılın zirvesinden inmesine rağmen yüksek seviyelerini korunması ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerini körükledi.

Enflasyon endişeleriyle dün yüzde 3'ün üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 2,84 seviyelerine geriledi.

ABD'de bugün açıklanan veriler de enflasyonun gelecek aylarda tüketiciler ile işletmeler için bir yük olmaya devam edeceğini ortaya koydu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine göre, üretici fiyatları, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 11 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 7 Mayıs ile biten haftada 203 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseldi.

Riskli varlıklardan kaçış süreci en fazla kripto para piyasalarını etkilerken, Bitcoin gerilemeye devam ederek son 24 saat içinde yüzde 8'in üzerinde kayıpla 25 bin 402 dolar seviyelerine kadar indi.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.