New York borsası Fed'in faiz artırım kararının ardından yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası Fed'in faiz artırım kararının ardından yükselişle kapandı

17.03.2022 00:00
New York borsası Fed'in faiz artırım kararının ardından yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmesi sonrası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmesi sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,55 artışla 34.063,10 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,24 artarak 4.357,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,77 kazançla 13.436,55 puana çıktı.

Endeksler, Fed'in faiz artırım kararının ardından pozitif bir seyir izledi.

Fed, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 8 oyla alındığı, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl 6 faiz artırımına daha işaret etti.

Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun seyrine göre para politikasını sıkılaştırmayı hızlandırabileceklerini ifade etti.

Amerikan ekonomisinin çok güçlü ve daha sıkı para politikasıyla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğuna işaret eden Powell, Fed'in yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunun küçültülmesine mayıs ayında başlanabileceğinin sinyalini verdi.

Fed'in faiz kararı sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,24 ile 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti. Analistler, perakende satışlardaki artışın şubat ayında yavaşladığını, artan enflasyonun tüketicilerin satın alma gücünü sınırladığını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası Fed'in faiz artırım kararının ardından yükselişle kapandı - Son Dakika


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