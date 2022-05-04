New York borsası Fed'in faiz artırımının ardından yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası Fed'in faiz artırımının ardından yükselişle kapandı

04.05.2022 23:23
New York borsası Fed'in faiz artırımının ardından yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz artışına gitme kararı sonrası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz artışına gitme kararı sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 900 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,81 artışla 34.061,06 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,99 artarak 4.300,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,19 kazançla 12.964,86 puana çıktı.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, Fed'in faiz kararının ardından kapanışta yükseliş gösterdi.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti ve 2000'den bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirdi.

Banka, salgın döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu da 1 Haziran'dan itibaren küçültmeye başlayacağını duyurdu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise düzenlediği basın toplantısında, bankanın gelecek birkaç toplantısında 50 baz puanlık ilave faiz artışlarının masada olması gerektiğini ifade etti. Faiz oranında 50 baz puandan yüksek bir artışın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ise Powell, 75 baz puanlık artışın Komitenin aktif olarak düşündüğü bir şey olmadığını kaydetti.

Powell, ekonominin güçlü olduğunu yineleyerek, resesyon olmadan fiyat istikrarını yeniden sağlamak için iyi bir şanslarının olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Gün içinde yüzde 3'e kadar çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise Powell'ın açıklamalarının ardından yüzde 2,91 seviyesine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 247 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

ABD'de dış ticaret açığı da martta aylık bazda yüzde 22,3 artarak 109,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası Fed'in faiz artırımının ardından yükselişle kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York borsası Fed'in faiz artırımının ardından yükselişle kapandı - Son Dakika
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