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New York borsası Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle düşüşle kapandı

18.02.2022 00:24
New York borsası Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle düşüşle kapandı

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun tırmanmasıyla günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun tırmanmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,78 azalışla 34.312,03 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,14 azalarak 4.379,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,88 kayıpla 13.716,72 puana düştü.

Devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle piyasalar negatif seyrini sürdürdü.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için "sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da insansız hava saldırısı"nı gerekçe gösterebileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ise ABD'nin Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmak için bahaneler üreteceği yönündeki suçlamalarını reddetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının etkisiyle, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı Haziran 2021'den bu yana ilk kez 1900 doları aştı.

Petrol fiyatları ise aşağı yönlü seyrini sürdürürken Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 00.21 itibarıyla yüzde 2,14 azalarak 92,8 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 2,3 düşerek 91,5 dolardan alıcı buldu.

Yükselen enflasyona karşı ABD Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma planına ilişkin endişeler de piyasaların odağındaki yerini korurken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard temmuza kadar 100 baz puanlık faiz artırımının birçok şekilde yönetilebilir olduğunu yineledi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 12 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 248 bine yükseldi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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