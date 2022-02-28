New York borsası Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkileriyle düşüşle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkileriyle düşüşle açıldı

28.02.2022 17:55
New York borsası Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkileriyle düşüşle açıldı

New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,35 azalışla 33.599,24 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 azalarak 4.337,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 kayıpla 13.598,44 puana indi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden jeopolitik gerilimin etkisiyle endeksler yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürdürdü.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı finansal ve ekonomik yaptırımları her geçen gün artarken, Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılması ve Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişimin engellenmesi yönünde de yeni tedbirler alındı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hafta sonu belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı da ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasını yasakladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hafta sonu boyunca devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.

Söz konusu gelişmelerle emtia fiyatlarındaki yükseliş devam etti.

Brent petrolün varili yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 97,6 dolar seviyesinden işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3'ün üzerinde artışla 94,9 dolardan alıcı buldu.

Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı ise 1.917 dolar seviyesine yükseldi.

Analistler, piyasaların yeni haftada Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın ABD Kongresi'ndeki para politikası sunumu ile başta istihdam olmak üzere veri gündemini takip edeceğini belirtti. ???????

YORUMLAR
500
Avrupa Rusya'nın saldırısı sonrası teyakkuzda: Ukrayna'ya hangi ülkeler, ne silahları gönderiyor? İşte o liste Avrupa Rusya'nın saldırısı sonrası teyakkuzda: Ukrayna'ya hangi ülkeler, ne silahları gönderiyor? İşte o liste New York'tan Rusya'ya ekonomik yaptırım New York'tan Rusya'ya ekonomik yaptırım

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkileriyle düşüşle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
17:52 Fenerbahçe'de İsak Vural sevinci yaşanıyor! 16 yaşındaki genç ile anlaşma sağlandı
17:39 17 yaşındaki genç kız, "Seni kaçırıp, evleneceğim" diyen 40 yaşındaki adamı öldürdü
17:32 Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrine bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
17:26 Anne, çocukları karıştırdı! Miniğin sevimli hali kameraya yansıdı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
17:10 Şeref Malkoç 28 Şubat'a damga vuran fotoğrafın hikayesini anlattı!
16:53 Cristiano Ronaldo performansıyla hayal kırıklığı yarattı! 10 maçta sadece 1 gol attı
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 18:02:49. #1.13#
SON DAKİKA: New York borsası Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkileriyle düşüşle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement