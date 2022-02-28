New York borsası Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının etkileriyle düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,35 azalışla 33.599,24 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 azalarak 4.337,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 kayıpla 13.598,44 puana indi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden jeopolitik gerilimin etkisiyle endeksler yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürdürdü.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı finansal ve ekonomik yaptırımları her geçen gün artarken, Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılması ve Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişimin engellenmesi yönünde de yeni tedbirler alındı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hafta sonu belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı da ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasını yasakladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hafta sonu boyunca devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.

Söz konusu gelişmelerle emtia fiyatlarındaki yükseliş devam etti.

Brent petrolün varili yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 97,6 dolar seviyesinden işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 3'ün üzerinde artışla 94,9 dolardan alıcı buldu.

Yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı ise 1.917 dolar seviyesine yükseldi.

Analistler, piyasaların yeni haftada Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın ABD Kongresi'ndeki para politikası sunumu ile başta istihdam olmak üzere veri gündemini takip edeceğini belirtti. ???????