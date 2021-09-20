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New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası sert düşüşle kapandı

20.09.2021 23:13
New York borsası sert düşüşle kapandı, System.String[]

NEW New York borsası, Çin'in emlak piyasasındaki sıkıntıların yayılma riskine ilişkin endişelerle günü sert düşüşle tamamladı.

NEW New York borsası, Çin'in emlak piyasasındaki sıkıntıların yayılma riskine ilişkin endişelerle günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,78 azalarak 33.970,80 puana geriledi. Dow Jones endeksi, 19 Temmuz'dan bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti.

S&P 500 endeksi yüzde 1,66 azalışla 4.359,59 puana indi ve 12 Mayıs'tan bu yana en kötü günlük performansını gösterdi. Nasdaq endeksi de yüzde 2,19 kayıpla 14.713,9 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, 300 milyardan fazla borcu bulunan Çin'in emlak devi Evergrande'nin borç riskinin yayılma endişesi etkili oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair devam eden endişeler ile ABD Merkez Bankasının (Fed) salgın dönemi teşviklerini azaltmaya başlayacağına dair beklentiler de endekslerin aşağı yönlü bir seyir izlemesinde belirleyici oldu.

Analistler, Fed'in bu hafta düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların odağında olduğunu, Banka'nın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin daha fazla detay paylaşmasının beklendiğini belirtti.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı artmaya devam ederken, ABD yönetiminin ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.

Analistler, ABD'de borç tavanı konusundaki belirsizliklerin de yatırımcılar tarafından takip edildiğini aktardı.

Öte yandan, kripto para birimlerinden Bitcoin de yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 43 bin doların altına geriledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Emlak, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: New York borsası sert düşüşle kapandı - Son Dakika
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