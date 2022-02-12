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New York borsası, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyon sonrası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyon sonrası düşüşle kapandı

12.02.2022 00:22
New York borsası, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyon sonrası düşüşle kapandı

New York borsası, Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimin ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimin ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,43 azalışla 34.738,06 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,96 azalarak 4.416 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,78 kayıpla 13.791,15 puana düştü.

Avrupa ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin art arda gelen açıklamalar, piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

İngiltere, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığı belirterek vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da "Çin Olimpiyatları" bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki yükseliş de yüzde 4'ü aştı.

Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 00.10 itibarıyla yüzde 4,11 artışla 95,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,5 yükselişle 93,95 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları 2014'ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de enflasyonun beklentileri aşması sonrası yüzde 2,05 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,92 seviyelerine geriledi.

Artan enflasyon endişelerinin ardından artış gösteren ve yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı da yüzde 1,47 artarak 1.864 dolar seviyesine yükseldi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, enflasyon endişelerinin etkisiyle şubatta aylık 5,5 puan azalışla 61,7'ye inerek ekim 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası, Ukrayna ile Rusya arasında artan tansiyon sonrası düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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